“Si los jugadores dejamos de perder tiempo y simular, nuestro fútbol va a mejorar”, Macalister Silva

Este jueves, 9 de junio, el mediocampista de Millonarios David Macalister Silva pasó por los micrófonos de Blog Deportivo para hablar de lo que fue el encuentro contra Junior de Barranquilla en El Campin , por la cuarta fecha de la liga profesional de fútbol colombiano.

Con respecto al partido, en el que hubo polémica por la forma de juego de la escuadra visitante, Macalister comentó que Millonarios siempre sale a plantarle cara los rivales

“Si nosotros vemos, no jugamos un buen partido en Barranquilla , eso no es un secreto, pero independientemente de que no haya sido un buen partido siempre fuimos a buscar el resultado porque esa es nuestra ideología como equipo grande, tenemos que ir a todas las plazas a buscar un resultado por la institución en la que estamos”, comentó Silva.

Con un total de seis amonestados terminó la escuadra de Juan Cruz Real, cinco con tarjeta amarilla y un expulsado, en el duelo que terminó en empate a ceros y con un sinsabor para el conjunto capitalino.

Si bien, Macalister, capitán de la escuadra albiazul le pidió a los jueces del fútbol colombiano que protegieran a los diversos talentos del país, recalcó que el verdadero cambio se genera desde los jugadores.

“Los jugadores, y todos los que vivimos del deporte, tildamos a los jueces de que no hay ritmo en los partidos por culpa de ellos, pero nosotros como jugadores cometemos el error de tirarnos, de demorarnos, de simular, de ir con mala intención, los primeros que tienen que dar ejemplo somos nosotros los jugadores para que nuestro fútbol mejore”, agregó.

Para cerrar, Silva sentenció que Millonarios todavía depende de sí mismo para coronarse en la Liga BetPlay , pues de ganarle a Nacional y a Bucaramanga, Gamero llevará al ‘Embajador’, por segunda vez, a una final.

“Aspiramos a eso, estar dependiendo de nosotros es el fruto de todo el semestre, la regularidad que hemos tenido, creo que hemos sido autocríticos cuando lo hemos tenido que ser. Me enfoco en resaltar que nosotros dependemos de nosotros por el trabajo, por el esfuerzo, por las ganas y por lo que grupo soñamos, de poderle darle a nuestra afición”, dijo.