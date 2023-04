Unión Magdalena defendió a Alexander Mejía por acusaciones racistas de Marco Pérez

En el marco de la undécima fecha del fútbol profesional colombiano de este domingo, 2 de abril, se vivió una polémica en el duelo entre Unión Magdalena y Águilas Doradas, pues Marco Pérez denunció a Alexander Mejía por comentarios racistas en el terreno de juego.

"Con respecto a lo que yo vi en el terreno de juego y por lo cual vengo aquí a la rueda de prensa es porque estoy un poquito triste porque Mejía me dice a mí esclavo y eso es una palabra que aquí en Colombia no la podemos usar. La verdad yo estoy muy triste, le dije al 'profe' (Lucas González) que me dejara venir a la rueda de prensa"", denunció Marco Pérez en rueda de prensa.

Pese a la críticas que se han generado por este caso en el entorno de Alexander Mejía, Unión Magdalena salió al paso de los malos comentarios y respaldó al capitán del equipo, que, según ellos, ha demostrado ser un profesional dentro y fuera de la cancha samaria.

"Desde Unión Magdalena S.A rechazamos rotundamente las declaraciones emitidas por el jugador Marco Pérez, de Águilas Doradas, quien basado en la frustración por el resultado en el marcador final, lanzó en contra de nuestro referente y capitán Alexander Mejía (...) Estas declaraciones infundadas son producto de la frustración vivida en el partido teniendo en cuenta que, aun con superioridad numérica por más de 53 minutos de partido, no lograron obtener el resultado esperado", manifestó Unión Magdalena en un comunicado de prensa.

Asimismo, Unión Magdalena expresó su deseo de la libre expresión y recalcó que apoyan el fútbol libre de una sociedad multicultural como lo es Santa Marta y su gente. Cabe recordar que este duelo lo ganó el equipo samario 3 a 1 frente a Águilas Doradas.

🚨|| COMUNICADO OFICIAL 🔵🔴



