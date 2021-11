A los argentinos son los que más les cuesta aceptar a una mujer narrar fútbol: Mechi Margalot

Este miércoles, el colombiano Luis Díaz brilló en Champions League al marcar en el empate del Porto contra el Milan, gol que fue narrado en el mundo entero, incluyendo en Argentina, que fue cantado por una mujer, Mechi Margalot.

“Se quiere esa igualdad y equidad de género”, comentó Margalot en diálogo con Mañanas BLU al contar que, cada vez más, en el mundo del fútbol las mujeres tienen mayor participación como narradoras.

Según explicó, su carrera empezó narrando en la liga holandesa y hoy en día, relata partidos de Champions a través de ESPN. Además, dijo que la vida la puso en esa posición sin estarlo buscando y fue en el momento exacto para romper esa “anarquía masculina”.

“La empresa lo estaba buscando sin saber que lo estaba haciendo. Se quiere esa igualdad y equidad de género. El relato es prácticamente una anarquía masculina, pero hay más mujeres y aquí encontraron a alguien que está dispuesta arriesgarse”.

Como dato curioso, contó que sus inicios en el fútbol no se dieron precisamente por amor, pues su pasión se dio en el hockey.

“Fue por necesidad y no por el fútbol, en ESPN narraba hockey porque no había un narrador fijo, entonces tenía que haber un narrador especializado, y así fue, empecé con el hockey, que es igual que en el fútbol en cuanto a nivel táctico, aunque la narración es diferente”.

“Si me quedo con que es un mundo manejado por hombres, no me habría animado. Por la idiosincrasia argentina, al que más le cuesta aceptarlo es a los propios argentinos. La aceptación en países como Venezuela, Chile, Colombia es mejor, aquí les cuesta un poquito más”, añadió.

Por último, expresó que se ha visto que el fútbol femenino, al igual que la narración deportiva, también está creciendo y no solo en Argentina, sino en todo el mundo.

