Champions 2027-2028: este estadio se perfila para ser sede de la final

Por el momento, ni en España ni en Inglaterra se albergaría este partido que definirá el campeón del trofeo más anhelado de clubes en Europa.

Foto: AFP
Por: AFP
Actualizado: 31 de oct, 2025

El estadio Allianz Arena de Múnich es el único candidato para acoger la final de la Liga de Campeones de Europa de fútbol masculina 2027-2028, mientras que el londinense Wembley y el Camp Nou de Barcelona aspiran a la de la temporada 2028-2029, indicó la UEFA el viernes en un comunicado.

Las federaciones nacionales tenían hasta el 22 de octubre para declarar su interés para organizar las ocho finales de las distintas competiciones europeas en 2028 y 2029.

Alemania fue la única en postularse para la de la Champions masculina de 2028 y Múnich, a falta de la oficialización, se perfila como sede de la final europea de clubes por sexta vez en su historia, después de 1979, 1993 y 1997 en el estadio Olímpico y de 2012 y este mismo 2025 en el Allianz Arena.

Allianz Arena, en Múnich, preparado para la Eurocopa 2024
Estadios de la Euro 2024, amenazados por ISIS

Para 2029, Inglaterra propuso Wembley -sede de la final por última vez en 2024- y España el Camp Nou de Barcelona, que está finalizando su remodelación y tendrá un aforo récord en Europa de 105.000 espectadores.

Las finales de 2026 y 2027 ya están atribuidas al Puskas Arena de Budapest y al Metropolitano de Madrid, respectivamente.

Las diferentes candidaturas para las finales de 2028 y 2029 tienen ahora hasta el 11 de junio de 2026 para enviar su dosier y la decisión definitiva la tomará el Comité Ejecutivo de la UEFA en septiembre del año próximo.

