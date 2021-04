Champions League: París Saint-Germain podría pecar por exceso de confianza ante el Manchester City

El entrenador del París Saint-Germain , Mauricio Pochettino, explicó este martes que estaba "relajado y confiado" la víspera de la ida de las semifinales de la Liga de Campeones (19h00 GMT) contra el Manchester City, donde su homólogo Pep Guardiola quiere que sus jugadores "sean ellos mismos" para poder ganar.

"Es la competición más grande después del Mundial. Pero estamos 'relax' y confiados en nuestras capacidades, como lo estuvimos frente al Bayern (de Múnich, en cuartos)", declaró el argentino este martes. "Sabemos perfectamente que vamos a medirnos a uno de los mejores equipos del mundo, un gran club que hace un trabajo fantástico. Estamos tranquilos, confiados, preparados de la mejor forma", añadió.

"Es la segunda vez que el City se encuentra en semifinales. No pertenecemos a la élite de la competición, pero queremos serlo", dijo de su lado Guardiola este martes. "Hay que ir paso a paso. Hemos avanzado en Inglaterra. Quiero que seamos nosotros mismos y que ganemos el partido", profundizó el entrenador español.

"Luego (sábado) hay un partido contra el Crystal Palace para ser campeón de Inglaterra. La Premier League es la competición más importante", señaló.

Junto a Guardiola también participó en la rueda de prensa el atacante argelino Riyad Mahrez, quien afirmó que la eliminación de los 'Citizens' en la pasada 'Champions' en cuartos de final contra el Lyon "fue una gran decepción, la mayor de mi carrera. Eso nos ha ayudado mucho para esta temporada", aseveró.

"Estamos decididos a ir lejos. En nuestro equipo no hay una gran estrella como (Lionel) Messi o Cristiano Ronaldo, pero el nivel colectivo es increíble", elogió.

Publicidad

- Neymar, bien físicamente -

Uno de los mayores desafíos para Guardiola y su City el miércoles sera el astro brasileño Neymar. El delantero participó en la rueda de prensa con Pochettino.

"Me siento contento, bien físicamente", dijo. Preguntado sobre la renovación de su contrato, en el aire desde hace un tiempo, recordó que "ya hablé los partidos anteriores, no es un tema para ahora, todavía tengo dos años de contrato. Ésta es quizás la temporada que me siento más contento, cómodo, las cosas vendrán de manera natural", explicó.

"El PSG ha crecido mucho. El año pasado fuimos finalistas (de la Liga de Campeones) , este año estamos a las puertas de ganarla, vamos a darlo todo para ganarla", advirtió 'Ney'.

"No hay estrategias para detener a jugadores tan fuertes", explicó Guardiola. "Vamos a intentar detenerlos defendiendo en equipo y marcando goles. Lo más importante es ser nosotros mismos".

"Johan Cruyff (que le entrenó en el FC Barcelona ) me enseñó que a este nivel solo hay una cosa que no puedes hacer y es no disfrutar", recordó el catalán. "Hay que apreciar la presión, las responsabilidades. Eso es lo que hacen los grandes jugadores, es por eso que los grandes clubes ganan esta competición, que juegan como si fueran partidos amistosos".

"Es lo que quiero ver en mi equipo", terminó.