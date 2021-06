Cualquier rival del otro grupo es difícil para los cuartos: Santos Borré

En rueda de prensa, Rafael Santos Borré analizó el posible rival de la Selección Colombia en los cuartos de final de la Copa América . Además, señaló que puede ser un partido abierto, de mucho ataque, por ser de eliminación directa.

“Cualquier rival del otro grupo puede ser un partido diferente, en el cual encontremos un juego más abierto; como hemos tenido en nuestro grupo, con Brasil”, dijo.

De hecho, habló sobre el partido de Brasil, específicamente sobre la jugada del empate, en la que estuvo involucrado el árbitro Néstor Pitana.

“Nosotros como grupo no le dimos mucha importancia a lo que pasó frente a Brasil. Tratamos de concentrarnos en lo que tenemos que mejorar, corregir y también las cosas buenas que hemos hecho", comentó.

Borré también manifestó que no ha podido reflejar su buen momento con River Plate en la Selección Colombia, pero sabe que puede colaborar “dándoles una mano a los volantes", como lo hizo contra Brasil

“Todavía siento que no he podido mostrar esa faceta de ataque, que es la que más me gusta. Somos jugadores inteligentes que sabemos analizar lo que se necesita en los momentos de los partidos", manifestó.

Finalmente, señaló que el objetivo del grupo es salir campeón de la Copa América y lograr el segundo trofeo de este torneo para el país.

“Nosotros queremos salir campeones, ese es nuestro objetivo. Ese es el sueño y la mentalidad de todos mis compañeros, queremos ganar algo con esta Selección", concluyó.

Escuche las declaraciones de Rafael Santos Borré: