¿Corre riesgo el viaje de la Selección Colombia a Venezuela por tensión con EEUU?

El próximo 9 de septiembre, la Selección Colombia tendrá que viajar a territorio venezolano por el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Pero la tensión que ha crecido en este país con la llegada de buques de guerra del Ejército de los Estados Unidos a sus costas causó preocupación si afectará o no el desarrollo de este encuentro.

Ante toda esta tensión política y la preocupación de los hinchas, la Federación Colombia de Fútbol (FCF), en cabeza del presidente Ramón Jesurún, salió aclarar la situación y, por fortuna, aseguraron que por el momento este tema no afectará el partido y habría un organigrama ya establecido para asegurar la seguridad de los viajeros, tanto de ida como de vuelta.

Selección Colombia en partido de la fecha Eliminatoria Sudamericana en Barranquilla Foto: AFP

Así será el viaje de la Selección Colombia a Venezuela

Ante medios de comunicación, Jesurún habló de esta situación y dijo que, hasta el momento, lo único pensando será en cumplir el calendario sin problema de las Eliminatorias.

“Nosotros tenemos una relación con la Federación de Venezuela de colegaje. No tenemos nada pensado en diferente, que luego de enfrentar a Bolivia viajaremos a Venezuela a Maturín a cumplir la última fecha de Eliminatorias”, dijo.

Dijo que el viaje a territorio venezolano se hará días después del encuentro frente a Bolivia, se hará puntualmente el 8 de septiembre en horas de la tarde.

"Tendremos un vuelo chárter, como es habitual, viajaremos al partido y al terminar volveremos. Tenemos eso casi definido”, detalló.

¿Qué sucede entre Venezuela y Estados Unidos?

La Fuerza Armada de Estados Unidos llegó hasta las costas de Venezuela por orden del Pentágono y el presidente Donald Trump, esto luego de que se acusara a Nicolás Maduro de ser parte del Cartel de los Soles y como medio de financiación a grupos armados ilegales en la región, por lo tanto, estos buques llegaron a frenar y hacer seguimiento a estos trabajos ilegales en la zona.

El lunes, el mandatario venezolano juró que a la nación caribeña "no la toca nadie", y aseguró que fueron activadas todas "las fuerzas y el poder nacional" para defender al país de "las amenazas ilegales, inmorales y criminales del imperio de los Estados Unidos".