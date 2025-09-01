El llamado contundente de Abel Aguilar a la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia

En la antesala del partido clave frente a Bolivia por la Eliminatoria Sudamericana al Mundial del 2026, Abel Aguilar, histórico de la Selección Colombia con 72 partidos disputados, lanzó en Blog Deportivo un mensaje contundente a los dirigidos por Néstor Lorenzo.

El exmediocampista afirmó que, por nómina y calidad, la selección dirigida por el argentino tiene que “pasar por encima” de los bolivianos para dar un paso firme hacia la clasificación, pues vale recordar que con la victoria ya se asegura volver a la máxima competencia internacional de selecciones del mundo.

Aguilar recordó que en estas instancias no se trata de subestimar al rival, sino de asumir la responsabilidad con serenidad y confianza.

“Sea Bolivia, sea Brasil o Argentina, el compromiso es el mismo. La clave está en la concentración, en no dejarse llevar por el entorno y en mantener la claridad de lo que hay que hacer”, explicó en diálogo con Blog Deportivo.

Asimismo, señaló que el liderazgo de los más experimentados será vital para transmitir tranquilidad a los más jóvenes en medio de la presión por el resultado.

“En el fútbol nada está asegurado hasta que termina el partido. La ansiedad debe transformarse en ganas y en deseo de ganar”, señaló, insistiendo en que Colombia debe jugar con intensidad desde el primer minuto pero sin caer en la desesperación si el gol tarda en llegar.



¿Y la convocatoria a Dayro Moreno?

Sobre la convocatoria de Dayro Moreno, Aguilar destacó que su momento en el fútbol colombiano lo hace merecedor del llamado.

“Lo que está haciendo es meritorio. Cuando un jugador está derecho, hay que aprovecharlo. El grupo debe rodearlo para que pueda replicar en selección lo que hace en su club”, comentó. Para él, sumar esa cuota goleadora es una oportunidad que el equipo no puede desaprovechar.

Aguilar también se refirió al rol de la hinchada y a la importancia de que la afición acompañe sin generar presión adicional.

“El jugador debe blindarse, no dejarse confundir por las críticas o los halagos. La gente se da cuenta de cómo afrontas el partido, por eso hay que mostrar seguridad y transmitir confianza en la cancha”, advirtió. A su juicio, la unidad entre futbolistas, cuerpo técnico y aficionados será determinante en una noche donde no hay margen de error.

Con la experiencia de haber jugado dos Copas del Mundo y de haber sido protagonista en los procesos de clasificación, Aguilar no duda en el potencial de esta generación.

“Tenemos un gran equipo, jugadores en la élite y un buen entrenador. Este es el momento de demostrarlo. Estoy convencido de que debemos pasar por encima de Bolivia porque tenemos con qué hacerlo”, concluyó.