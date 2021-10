Eliminatoria: si Colombia juega el repechaje, ¿con quién le tocaría?

Colombia, paradójicamente, no ganó, pero subió un puesto en la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Pese a esto, el panorama para el equipo dirigido por Reinaldo Rueda no pinta bien, dado que en esta triple fecha lo único que lo favoreció fueron los demás resultados.

El combinado nacional hoy marcha cuarto, con 16, puntos, detrás de Brasil (31), Argentina (25) y Ecuador (17). Tiene los mismos puntos que Uruguay, pero le gana el puesto por diferencia de gol (3).

La Selección Colombia sigue cediendo puntos de local y, si, hipotéticamente, tuviera que jugar el repechaje, aún ni siquiera se conoce con quién le tocaría. El repechaje o repesca en Sudamérica es la una última oportunidad para los equipos que no logran la clasificación de manera directa. Es decir, los primeros cuatro.

¿Por qué aún no se conoce el posible rival? Aún no hay fecha definida y la FIFA aún no dice contra qué federación jugaría el quinto de Sudamérica. En Rusia 2018 , Perú se enfrento a Nueva Zelanda , representante de Oceanía, y le ganó; en 24014, Uruguay hizo lo propio contra Jordania, por lo que este año aún no hay nada definido.

Mientras tanto, Brasil, que goleó a Uruguay por 4-1, y Argentina que venció 1-0 a Perú , siguen a paso firme rumbo al Mundial de Catar-2022. Han demostrado que son las mejores selecciones de Sudamérica, están ya prácticamente clasificadas, mientras que el resto de selecciones tendrán que pelarse dos puestos directos y el repechaje.

