La historia detrás de Lampe celebrando repechaje de Bolivia con la camiseta de Colombia

El arquero Carlos Lampe fue una de las figuras de Bolivia para lograr el cupo al repechaje al Mundial de la Fifa del 2026, en especial por sus intervenciones en el último partido de la Eliminatoria Sudamericana en el que le ganaron 1-0 a Brasil.

Una de las imágenes virales tras el pitazo final fue la del portero de 38 años celebrando el repechaje, pero con la camiseta de la Selección Colombia y con el número 10 de James Rodríguez.



¿Por qué Lampe celebró con la 10 de James?

En entrevista con Blog Deportivo, el arquero reveló que esa camiseta amarilla la recibió el año pasado de James Rodríguez luego de disputar un partido amistoso y la había llevado a Barranquilla, para que se la firmara luego del partido del 4 de septiembre, pero se le olvidó llevarla al estadio Metropolitano.

Sin embargo, decidió ponérsela durante los festejos de la verde en El Alto porque el equipo tricolor demostró, según él, el profesionalismo, las ganas de ganar y evidenciar que "la pelota nunca se mancha" al imponerse como visitante 3-6 ante Venezuela, pues Bolivia necesitaba que la vinotinto perdiera para así poder quedarse con la séptima posición de la tabla de la Eliminatoria con 20 puntos.

"No dependíamos de nosotros, necesitábamos que Colombia ganara o empatará. Así que la saqué de mi mochila y me la puse en el bus. Podían poner otro equipo, pero demostraron que querían ganar y quedar terceros. Creo que la pelota nunca se mancha y es un agradecimiento a Colombia", dijo el portero, señalando que con James ha tenido una buena relación desde hace varios años.

Lágrimas de emoción

Después de los cinco minutos de adición y de tener el balón en sus manos, el arquero rompió en llanto luego de que el árbitro le pidiera la pelota y determinara el final del partido. En ese momento se desahogó por estar muy cerca de la Copa del Mundo.

Asimismo, reveló que hace un año había sufrido la lesión del talón de Aquiles y no pensaba que iba a volver en tan buen nivel para defender a su país y aportar su grano de arena.

"Hasta el balón lo sentía más pesado, porque estaba cargado de muchas emociones", añadió Lampe en Blu Radio.