Néstor Lorenzo: “Estamos en el lugar que nos merecemos”

Al evaluar el recorrido de la Selección Colombia, el técnico Néstor Lorenzo admitió que "hubo unos altibajos sobre todo en los resultados de varios partidos".

Técnico Néstor Lorenzo_AFP.jpg
Técnico Néstor Lorenzo
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 11:31 a. m.

El técnico de la Selección Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, celebró este martes que sus dirigidos, después de haber enfrentado "altibajos", terminaron en el tercer lugar de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026, por debajo de Argentina y Ecuador.

"Creo que estamos en el lugar que nos merecemos estar", declaró Lorenzo en una rueda de prensa desde la ciudad venezolana de Maturín, donde sus pupilos derrotaron por 3-6 a la Vinotinto, en el último compromiso de la clasificación sudamericana, que dejó al conjunto dueño de casa por fuera del Mundial de 2026.

Al evaluar el recorrido de su seleccionado, admitió que "hubo unos altibajos sobre todo en los resultados de varios partidos" que consideró se les "escaparon sobre la hora en grandes escenarios".

Selección Colombia vs. Venezuela en la Eliminatoria Sudamericana
Selección Colombia vs. Venezuela en la Eliminatoria Sudamericana
Foto: AFP

"Pero el equipo fue protagonista y siempre salió a buscar los partidos. Y eso es lo que tenemos que seguir creciendo, seguir mejorando", añadió.

Sobre su rival de este martes, Lorenzo consideró que Venezuela los "complicó en el primer tiempo".

"Nos supimos reponer, eso es lo importante (...) Orgullosos de este grupo, que siempre saca lo mejor en el momento justo", agregó.

Colombia terminó en el tercer lugar de las Eliminatorias Sudamericanas con 28 puntos, por debajo de Argentina y Ecuador, mientras que Venezuela, con 18 puntos, finalizó en el octavo puesto de la clasificación y se mantiene como la única selección sudamericana que no ha participado de un Mundial de fútbol.

