Las dos selecciones que jugarían el Mundial del 2026 sin aficionados por esta razón

Cada vez quedan menos cupos para el Mundial de la Fifa del 2026. Mientras unos celebran por haber asegurado su tiquete a la máxima competencia de selecciones del mundo, hay dos selecciones que no pueden festejar 100 %, pues no podrían contar con el acompañamiento de su hinchas en las gradas.

Lo anterior, por una estricta regulación del Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos con el ingreso de ciudadanos de estos dos países.

¿Haití e Irán jugarán sin hinchas?

Estas dos selecciones están entre las 42 ya clasificadas para el Mundial de Estados Unidos de 2026, y si bien sus delegaciones podrán acceder al país pese a formar parte de la lista de naciones con veto migratorio, muchos aficionados tendrán complicaciones para acompañarlas en las gradas.

En la proclamación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se lee que el veto migratorio excluye a "cualquier deportista o miembro de un equipo deportivo, incluidos entrenadores, personas que desempeñen un trabajo de apoyo necesario y parientes inmediatos, que viajen para el Mundial, los Juegos Olímpicos o cualquier otro gran evento deportivo".



Donald Trump AFP

Sin embargo, según el decreto actual, muchos aficionados procedentes de Haití e Irán tendrán problemas para poder desplazarse a Estados Unidos a seguir sus selecciones.

El Mundial de 2026 se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, por primera vez con 48 selecciones participantes.

Publicidad

El sorteo de la fase de grupos se celebrará el próximo 5 de diciembre en Washington DC. Esta fecha es importante, porque allí se determinará el país en el que jugarán Irán y Haití por lo que podrían contar con el apoyo de sus hinchas en caso de que tengan que jugar, por ejemplo, la fase de grupos en México o Canadá, donde no se tiene esta restricción.