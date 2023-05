¿Jhon Jáder Durán no jugaría con la Selección Colombia el Mundial Sub-20?

Jhon Jáder Durán está en la lista de preseleccionados de la Selección Colombia para disputar el Mundial de Fútbol Sub-20. Sin embargo, todavía está la incertidumbre si el Aston Villa, de la Premier League, prestará al delantero al equipo comandado por Héctor Cárdenas.

A propósito, el cazador de talentos del Chicago Fire, exclub de Jhon Jáder Durán, Andy Werz, habló en Blog Deportivo sobre la realidad del delantero colombiano y la posibilidad de que llegue a la tricolor sin inconvenientes a la competencia que se realizará en Argentina.

Aunque reconoció que en los últimos días no ha tenido constante comunicación con el canterano de Envigado, manifestó que no cree que el club lo preste a la competencia por su rol en el equipo que busca clasificar a competencias europeas.

“Unai Emery, el profe de Aston Villa, no puede dejar a Jhon Jáder en una etapa final de la Premier League, sabiendo que el deseo del jugador es jugar con la Selección Colombia Sub-20. Él ama jugar por su país, es su máximo orgullo, pero el sueldo que recibe lo da el Aston Villa, que está peleando por un cupo a una competición europea a falta de cuatro fechas”, dijo.

Además, según contó Werz, Durán es muy importante para Emery pues es el primer cambio del goleador Ollie Watkins y sería una baja sensible en caso de que se una al equipo nacional.

“Sería fatal si Emery deja ir a Jhon Jáder Durán al Mundial y no se sabe si Watkins se puede lesionar, y podría participar en los últimos cuatro partidos claves. Yo no creo que Aston Villa lo vaya a prestar para el Mundial”, añadió.

Asimismo, manifestó que no cree que exista alguna cláusula en la que el equipo deba prestar al delantero al Mundial Sub-20 por no haber estado en el Sudamericano Sub-20, pues reiteró que la competencia al no jugarse en una fecha Fifa los clubes no están en la obligación de cederlos a las selecciones.