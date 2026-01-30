En vivo
Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Las llamadas a un boicot al Mundial aumentan mientras Trump y la FIFA miran a otro lado

En Europa, el rechazo crece impulsado por la agresiva política migratoria de Washington, mientras que dentro de Estados Unidos sectores del Partido Demócrata tachan de hipócrita la organización de un evento global en un clima de creciente hostilidad.

Copa Mundial de la FIFA 2026.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo en EE. UU., Canadá y México.
Foto: AFP, Freepik.
Por: EFE
|
Actualizado: 30 de ene, 2026

