Medios en Brasil critican la llegada de James Rodríguez a São Paulo: "Desapareció del foco"

Falta poco para que se haga oficial la contratación de James Rodríguez con São Paulo en Brasileirão Serie A. Luego de meses de su salida de Olympiakos por diferencias con su cuerpo técnico, el cucuteño regresó al continente; sin embargo, medios en Brasil no estarían de acuerdo con el fichaje debido al historial negativo del jugador tras su salida del Real Madrid.

Y es que la crítica en Brasil no es solo por las polémicas del jugador, sino que el nivel del colombiano no es el mejor para São Paulo, dicen algunos, pues no está ni cerca del nivel que alcanzó o demostró en el Mundial de Brasil 2014, que, según O Globo , sus cifras lo demuestran al ser pésimas.

"En total, fueron 63 partidos de 133 posibles, con menor presencia en el Al-Rayyan: solo hubo 14 partidos de 40 de su equipo en la temporada que estuvo en Qatar (...) Desde 2020, James Rodríguez ha ido desapareciendo poco a poco de los focos y también perdió espacio en la Selección Colombia, por la que tuvo proyección mundial en la Copa de Brasil 2014. Recientemente, sin embargo, ni siquiera jugó en la Copa América 2021 por problemas físicos e incluso consideró retirarse de la selección tras no lograr la clasificación a la Copa 2022", criticó O Globo.

Asimismo, las lesiones de James Rodríguez no respaldan su llegada, pues, según medios, el jugador es propenso a estar más fuera que dentro de las canchas, hecho que podría significar más pérdidas que ganancias para cualquier club y más en la situación de Sudamérica en donde la competencia se mide por sus actuaciones.

No obstante, le resaltaron a James Rodríguez el hecho de rechazar a Botafogo o Boca Juniors para primar el rendimiento deportivo, pues el proyecto paulista es lo que realmente tiene al colombiano hoy en territorio brasileño.

