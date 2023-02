"Quiero hacer respetar al equipo": Linda Caicedo habló sobre su llegada al Real Madrid

Un paso histórico para el fútbol se escribió este viernes, 24 de febrero, en Colombia, después de que el Real Madrid confirmara la llegada de Linda Caicedo a las filas de su equipo femenino de cara a la temporada 2023.

"Desde los cinco años empezó ese sueño y esa aventura del fútbol”, fue el emotivo mensaje con que Linda Caicedo se presentó a los aficionados en entrevista con las redes oficiales del club merengue.

“Hoy estar acá en el Real Madrid es algo increíble , es algo que no tiene nombre y espero poner orgullosa a mi familia y a todos los que estén alrededor mio. Es vida, alegría, pasión, el poder hacer lo que tanto me gusta y lo que realmente me hace feliz", expresó la vallecaucana en diálogo con el club merengue.

Con la mente de una niña que cumple un sueño, Linda Caicedo tiene clara la responsabilidad que existe en los pasillos del Real Madrid y por eso mismo eligió el proyecto de la capital de España como el futuro de su carrera deportiva.

"Quiero quedarme aquí, hacer muchas cosas grandes, hacer respetar el club, que es un equipo ganador. Quiero conseguir cosas lindas e inolvidables, será increíble estar acá y poder aprender”, aseguró Caicedo.

Pese a que el equipo femenino del Real Madrid es joven en el mundo, Caicedo expresó su emoción de vestir la misma camiseta que ha ganado todo en la categoría masculina y que en toda su historia, siempre, ha tenido a todos los mejores del mundo.

De la mano de la Selección Colombia y del Real Madrid, ella espera que su carrera cada día mejore más porque de eso se trata la vida y el deportes, “de crecer cada día” y aprender de todos los detalles que el éxito puede contraer.

“Vengo a aprender un nuevo juego y que ellas me tengan en cuenta y vean mi potencial como algo positivo”, puntualizó.

