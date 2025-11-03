Se conoce el 11 ideal FIFPRO con varias sorpresas, ¿hay algún sudamericano?

Después de varios días de rumores, este lunes, 3 de noviembre, se dio a conocer el 11 ideal FIFPRO, el sindicato mundial de futbolistas, en el que hubo varios sorpresas.

Los futbolistas del Real Madrid Jude Bellingham y Kylian Mbappé, junto con los jugadores del Barcelona Pedri González y Lamine Yamal, fueron incluidos en el once ideal del año 2025, anunciado por FIFPRO.



¿Hay sudamericanos?

En esta edición no hay ningún futbolista de Sudamérica, pese a que algunos hinchas manifestaron que jugadores como Vinicius Jr., Lautaro Martínez o el propio Luis Díaz tuvieron destacadas actuaciones en esta temporada.

El equipo fue elegido a partir de los votos de más de 20.000 jugadores profesionales. Entre los delanteros destaca el azulgrana Lamine Yamal, quien, con solo 18 años, se convierte en el futbolista más joven en integrar el once ideal, superando el récord que antes ostentaba Kylian Mbappé, quien lo logró por primera vez a los 19.

También debutan en esta selección el centrocampista del Barcelona Pedri González, el defensor portugués Nuno Mendes del PSG, su compatriota y compañero Vitinha, el inglés Cole Palmer y el francés Ousmane Dembélé, reciente ganador del Balón de Oro.



El Paris Saint-Germain, dirigido por el técnico español Luis Enrique Martínez, campeón de la Liga de Campeones tras golear al Inter por 5-0, aporta cinco jugadores a este equipo ideal. Además de Mendes, Vitinha y Dembélé, figuran el portero italiano Gianluigi Donnarumma —quien tras ganar la Champions fichó por el Manchester City— y el marroquí Achraf Hakimi.

Once ideal del fútbol masculino del 2025, según FIFPRO X: @FIFPRO

Donnarumma fue seleccionado como mejor guardameta tras competir con Alisson Becker (Liverpool/Brasil) y Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica).



El once ideal quedó conformado por:

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain / Manchester City, Italia) Virgil van Dijk (Liverpool, Países Bajos) Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Marruecos) Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal) Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra) Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra) Pedri (Barcelona, España) Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal) Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain, Francia) Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia) Lamine Yamal (Barcelona, España).

Según FIFPRO, la votación se realizó mediante una plataforma digital segura distribuida por el sindicato y sus filiales. El proceso evaluó las actuaciones de los jugadores entre el 15 de julio de 2024 y el 3 de agosto de 2025, considerando solo a quienes disputaron al menos 30 partidos oficiales. Cada votante eligió a tres jugadores por posición, y los más votados en cada demarcación integraron directamente el once, mientras que el undécimo lugar fue asignado al siguiente jugador de campo con mayor puntuación total.

