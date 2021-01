Sudamericano juvenil no se haría en Colombia, sería en Paraguay o Venezuela en último trimestre

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun , dijo en Blog Deportivo que el Sudamericano Sub-20 que se iba a realizar en el país entre el 2 y 27 de febrero de 2021, cambiará de sede y también de fecha.

Va a haber un Sudamericano Sub-20 para darle movimiento a los jugadores de esa categoría, que será un sudamericano no clasificatorio al Mundial, y ese no se haría en Colombia explicó Jesurun.

El Sudamericano de este año, según el dirigente, es posible que sea en Venezuela o Paraguay, aunque insistió que no tendría ningún premio porque no hay mundial en 2021. “Es para que no pierdan el especio de edad los jugadores y puedan competir con las diez selecciones de Conmebol”, agregó.

Así mismo señaló que le apuntarán a realizar este torneo con miras al Mundial de Indonesia 2023. “Nosotros vamos a pretender ante Conmebol que el Sudamericano para el mundial 2023, que ese sí sería clasificatorio, se haga en Colombia”.

Escuche la entrevista de Blog Deportivo aquí: