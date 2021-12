¿Qué pasó con el acuerdo entre Dimayor y Fiscalía que pretendía combatir los amaños en el fútbol?

Este lunes, 6 de diciembre, pasó por los micrófonos de Blog Deportivo el expresidente de Dimayor Jorge Perdomo, quien habló sobre el escándalo que sacude al fútbol colombiano por el presunto amaño en el juego entre Llaneros y Unión Magdalena cuyas imágenes le han dado la vuelta al mundo.

Cabe recordar que Perdomo era presidente de Dimayor cuando se firmó un acuerdo entre la Fiscalía y la entidad que maneja el fútbol colombiano para evitar que las apuestas y agentes externos influyeran en el resultado de los partidos. Sin embargo, dicho acuerdo fue abolido en asambleas posteriores.

“Al interior de la Dimayor teníamos evidencias que el fútbol estaba siendo perturbado por apuestas a nivel internacional, entonces buscamos con el fiscal y Acolfutpro crear unas medidas en donde la Fiscalía se comprometía a crear un cuerpo especializado para investigar todos los amaños en el fútbol y estábamos preparando, con base en la legislación española, poder tipificar estas conductas que están dañando la industria”, dijo.

Perdomo aclaró que este acuerdo no fue del agrado de algunos presidentes y por eso lo tumbaron en una asamblea de Dimayor.

Sobre el partido en mención, Perdomo enfatizó en decir que “no sé si sentir frustración, vergüenza o las dos. Lo que vimos ayer es evidente y después escuchar las declaraciones del dueño del Magdalena de que ahí no pasó nada, cuando todo el mundo lo reconoce y es evidente, me parece que ese partido terminó siendo apañado, lamentablemente”, puntualizó.

