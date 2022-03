Costos de los bancos no son culpables de los 'gota a gota': Asobancaria

Tras lo sucedido en Barranquilla, por el suicidio de la joven de 16 años Jennifer Arrieta, por las amenazas de un 'gota a gota' a su madre por 7 millones de pesos. Muchas personas sienten inseguridad de solicitar créditos para financiar sus emprendimientos.

Por parte de los bancos, se aseguró que los costos y los accesos a créditos son amplios para muchos ciudadanos y que, no son culpables de que las personas recurran a los 'gota a gota'. Así lo mencionó el presidente de Asobancaria, José Gómez, en Mañanas BLU cuando Colombia Está Al Aire.

“Los costos de los bancos no son culpables, los de los gota a gota son mucho mayores. Nosotros queremos que mucha más gente tenga acceso al crédito y es un reto que tenemos en la banca (…) Hoy existen nuevos modelos económicos, pero la gente sigue aferrada al uso del efectivo y no empiezan a usar un sistema bancario. Existen ahora billeteras electrónicas y la gente debe comenzar a usarlas”, explicó.

El presidente mencionó que, no todo el mundo es sujeto a un crédito, pero que no siempre es porque el banco no quiera hacerlo. “Hay gente que se auto excluye y evidentemente esas personas ya pueden acceder. Deben abrir cuentas de ahorro, billeteras y cosas así (…) Empezar a solicitar créditos a partir de un hábito de ahorro”.

El objetivo de los bancos es ampliar su rango de capacidad para que más personas puedan solicitar créditos con menos requisitos. Después de la pandemia junto al Gobierno, se ofreció más apoyo a que personas accedieran a nuevos estilos de vida.

“Algunos bancos están incursionando en el micro crédito. Estamos trabajando en bajar la pirámide (…) Pueden solicitar de 500.000 hasta 2.000.000 de pesos. Cuando ya necesitan 5 millones, si los bancos entran a hacer un esfuerzo. Lo que nos impide llegar más allá es que no existe un límite en la tasa de usura”.

Los bancos esperan lograr recuperar y apoyar a miles de colombiano. Aunque existen personas y empresas que no son aptas para acceder a uno, el préstamo evoluciona para así dar más sustentos. “En la medida en que vayamos recuperando y avanzando a partir de una alianza económica, mejoramos. En eso estamos trabajando”, concluyó.