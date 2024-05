¿La tasa de usura llevará a los colombianos al gota a gota? La preocupación de Anif

El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), José Ignacio López, expresó en Negocios Blu su preocupación por los cambios que se han implementado para que la medición de la tasa de usura, pues está "cayendo de forma muy rápida".

La Anif presentó un informe en el que detalla el impacto de las tasas de usura en los colombianos que, al no poder acceder a créditos bancarios o quedarse "cortos" con las cuotas, podrían terminar cediendo o buscando otras alternativas peligrosas como el gota a gota.

"Nos preocupa unos cambios recientes en la metodología del cálculo. Eso es lo que estamos advirtiendo desde el año pasado. Hemos visto una serie de cambios metodológicos en los cuales, y sin entrar en detalle excesivo para la audiencia, pues ha habido una serie de reformulaciones de unos nuevos parámetros que están generando que la tasa de usura esté cayendo más rápido que otras tasas de interés", comentó el presidente de la Anif.

El dirigente recalcó que, si la tasa de usura cae más rápido que la tasa de política monetaria que fija el Banco de la República, pues la oferta de crédito, en los perfiles de riesgo alto, sería limitada y los ciudadanos podrían terminar mercados informales.

"Nos preocupa que por esos cambios metodológicos estemos empujando a esa gente, desafortunadamente, a un mercado que es no regulo, que es terrible, es el de gota a gota", añadió.

Por eso, la Anif hace un llamado para reversar las metodologías que se están implementando y no se exponga a los colombianos con perfiles de "riesgo alto" al momento de buscar un crédito con una entidad.

"Hay unos niveles de tasa donde no hace sentido y no va a haber un equilibrio en los modelos de negocios para atender poblaciones de más alto riesgo. Entonces esto es un tema de calibración. No estamos diciendo pongamos la tasa de usura 1.000 %, pero nuestro análisis sugiere que esa metodología está empujando la tasa de usura mucho más rápido que otras tasas de interés", concluyó el presidente de Anif.