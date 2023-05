“Como no hay consumo de gas, no hay un valor a pagar”: Efigas

Desde la noche del pasado jueves empezó la reanudación del servicio de gas en el suroccidente del país, esto luego de que el Ministerio de Minas y Energía y la empresa Transportadora de Gas Internacional (TGI) hicieran el anuncio en hora de la tarde.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Carlos Mazeneth, gerente de Efigas, empresa que maneja el gas en el Eje Cafetero, entregó detalles de cómo avanza el proceso de restablecimiento del suministro del servicio.

“El día de ayer logramos restablecer el casi 70% de todos nuestros usuarios. En las tres ciudades principales del Eje Cafetero . El día de hoy en la mañana ya estamos al 100% en nuestra área de Efigas”, señaló.

Hay que recordar, la suspensión del servicio se dio desde el fin de semana en los departamentos de Caldas, Tolima, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Cauca.

Por su parte, y con respecto a la compensación económica para los usuarios que se quedaron sin el servicio, Mazeneth señaló que por tratarse de un evento de fuerza mayor “la ley en este caso no contempla la compensación del servicio”, pero aclaró que “como no hay consumo de gas, no hay un valor a pagar”.

Por otro lado, Pilar Rodríguez, gerente de Gases de Occidente, empresa que proporciona el servicio al departamento del Valle del Cauca y Cauca, señaló que el día de ayer se logró restablecer el servicio en el sector residencial y pequeños comercios.

Con respecto a emergencia por cuenta de la reanudación del suministro de gas, Rodríguez contó que se reportaron 16 emergencias durante la noche, dos de ellas con conflagraciones que fueron controladas por el Cuerpo de Bomberos.

De esta manera explicó que esperan que hoy, viernes 26 de mayo el servicio quede restablecido en su totalidad en todos los sectores.

La crisis se desató luego de que se registraran temperaturas superiores a los 600 grados centígrados en el tramo de la tubería de Cerro Bravo, en el departamento del Tolima, lo que podría ocasionar una emergencia en el ducto que lleva el combustible.

Sin embargo, un grupo de expertos revisó el miércoles las instalaciones y confirmó que estaban en buen estado, tras lo que se procedió a "inyectar y aumentar la presión" en el sistema.

Vea aquí la entrevista: