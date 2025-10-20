Cualquier inversionista saldría corriendo: CEO de Nu pide resolver crisis con Estados Unidos

Peleas como la de hoy entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asustan a los inversionistas, advirtió el magnate colombiano y CEO de Nu, David Vélez.

Gustavo Petro y Donald Trump Foto: AFP

Vélez, al igual que otros empresarios, pidió que se encuentre una salida a la crisis que hoy tiene a Colombia bajo la amenaza de nuevos aranceles.

“Cualquier inversionista viendo a Colombia hoy y abriendo los periódicos saldría corriendo cuando vea este tipo de peleas. Es bastante negativo. Colombia tiene más para perder que Estados Unidos. Colombia tiene que ver cómo arreglar esta situación”, dijo Vélez en una conferencia de prensa en Bogotá.

El empresario ha visto de cerca los impactos que puede tener una mala relación con Estados Unidos, desde los cuarteles generales de Nu en Brasil, un país que recientemente recibió aranceles del 50 % a sus productos en medio de disputas con Trump.



Aranceles de Estados Unidos a Colombia Foto: Image FX

Vélez reconoció que los aranceles de Trump a Brasil han afectado la economía, pero se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos tras los acercamientos de los últimos días entre ambos gobiernos.

Hasta ahora, Colombia se había librado de los aranceles del gobierno norteamericano, y cerca de la mitad de sus productos pagan un 10 % de arancel, una tarifa baja en comparación con los nuevos estándares de la administración Trump.

Publicidad

Sin embargo, el fin de semana, el mandatario estadounidense acusó al presidente colombiano, Gustavo Petro, de liderar el narcotráfico en la región y anunció que impondría aranceles al país como represalia.



Nu lanza tarjeta de crédito para quienes están reportados en DataCrédito

Vélez está en Colombia para el lanzamiento de nuevos productos de Nu, entre ellos una tarjeta de crédito llamada Abrecaminos, diseñada para clientes que no tienen historial crediticio o tienen reportes negativos en las centrales de riesgo.

Con la tasa de usura en descenso, el costo de las compras con tarjeta de crédito también baja. Foto: Blu Radio

La tarjeta funciona mediante un depósito de garantía en una de las cuentas de ahorro de Nu, y su promesa de valor es que, tras completar misiones como pagar las cuotas a tiempo, el cliente puede recuperar su depósito, mejorar su vida crediticia y acceder a productos sin garantía.

Además, Nu está ampliando su portafolio con nuevas opciones de crédito de libre inversión, disponibles directamente desde su aplicación.