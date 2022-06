"En la medida en que Petro quiera tender puentes, nos encontrará para seguir construyendo": Andi

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, habló sobre las expectativas de los empresarios e industriales tras el triunfo del candidato Gustavo Petro en las elecciones de segunda vuelta presidenciales, así como del discurso con el que asumió la victoria en las urnas. Mac Master aseguró que en la medida en que el nuevo gobierno quiera tender puentes, encontrará una respuesta favorable.

"Hubiera sido interesante que se hubiera anunciado, por ejemplo, el equipo económico, eso hubiera ayudado mucho. Especialmente por la incertidumbre que se ubica dentro en los mercados durante los últimos días. Lo de la unidad, la aproximación para bajar la polarización, me parece algo valioso. También la invitación que se hizo de que su cambio significa que vamos a parar los odios, que vamos a parar las las polarizaciones", declaró el vocero gremial.

"Esperemos que sea una relación constructiva. Hemos mantenido siempre el diálogo habitual y con todos los representantes de los distintos espectros ideológicos. En la medida de que Petro lo permita y él quiera tender puentes, como parece ser, en nosotros encontrará un grupo de gente y un estamento que está básicamente decidido a seguir construyendo por Colombia", complementó.

Mac Master también celebró el compromiso que anunció el presidente electo con respecto a defensa de la de la Amazonía y se mostró a favor, pero dijo que le habría gustado "un poco más de claridad en el tema económico".

"Me gusta la parte de bajar la polarización, por supuesto, porque es uno de los temas pendientes. Ojalá tenga éxito en este nuevo gobierno, ojalá del otro lado del espectro político haya también voluntad y logremos llegar a un acuerdo", sostuvo el presidente de la Andi.

Mac Master dijo que es necesario dar un compás de espera al nuevo gobierno y que lo deseable es que se den pronunciamientos acertados y rápidos. Esto, especialmente, para conjurar una subida inusitada del dolar, que podría perjudicar la economía.

"La confianza es muy importante en todos los ámbitos. Si no se generan esas señales, algunas variables se ven deterioradas; particularmente nos preocupa la tasa de cambio, porque en la medida en que uno pueda generar esas señales claras, la tasa de cambio seguramente se podrá mantener en los niveles en los cuales ha estado. Si subiera la tasa de cambio, tendríamos otros problemas", sostuvo.

"Si [el nuevo gobierno] es suficientemente acertado, pero también suficientemente rápido, probablemente no se presente eso. Es mejor que no se presente, por supuesto. Para todos es mejor. Al nuevo gobierno hay que darle el espacio a que asuma ya como elegido. Tenemos que darle el espacio a que se decida exactamente qué es lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer, antes de nosotros salir a levantar inquietudes, que no serían para nada buenas para el país", concluyó,.