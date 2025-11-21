Futuro energético: Frank Pearl insta a consolidar una agenda de crecimiento basada en hidrocarburos

En el marco de la cumbre de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), y coincidiendo con la reciente llegada de Tesla y la proliferación de vehículos eléctricos al país, Frank Pearl, presidente de la ACP, abordó los desafíos y el rol crucial del sector de hidrocarburos en el crecimiento económico de Colombia.

Planta de petróleo Foto: AFP, referencia

El debate central giró en torno a la necesidad de implementar una política energética de Estado que garantice la autosuficiencia, aborde la inminente crisis del gas y utilice estratégicamente los recursos para disminuir las brechas sociales.



Sustitución vs. adición

Frank Pearl enfatizó que la conversación global sobre la transición energética ha evolucionado. Según su perspectiva, no se trata de sustituir unas fuentes por otras, sino de una “adición energética”. La propuesta del gremio es impulsar una agenda de crecimiento para Colombia fundamentada en el sector de hidrocarburos.

BLU Radio. Gas / FOTO: Suministrada

A pesar de la creciente atención a los vehículos eléctricos —los cuales representan menos del 3% del parque automotor colombiano—, Pearl defendió que el petróleo y el gas son esenciales para el funcionamiento del país. El sector representa entre el 20% y el 25% de los ingresos del Estado, genera $8 billones de pesos en regalías, y atrae el 16% de la Inversión Extranjera Directa (IED).



Déficit de gas: costos

El tema más urgente expuesto por el presidente de la ACP es la insuficiencia energética en gas que enfrenta el país. Colombia ha visto sus reservas de gas caer sistemáticamente durante 14 años, pasando de 11 años en 2012 a solo seis años de reservas hoy.

Esta situación ha obligado al país a depender de las importaciones, que este año alcanzaron el 17% de la demanda esencial y se proyecta que lleguen al 25% el próximo año. Pearl advirtió que el gas importado es entre dos y tres veces más caro que el gas nacional.



Este aumento afectará gravemente a la competitividad de la industria y se trasladará directamente a las facturas de los hogares colombianos a partir del próximo año. Incluso, esta situación podría provocar que algunas familias vuelvan a cocinar con leña, impactando negativamente el medio ambiente.

El problema no es nuevo, sino estructural, aunque los gobiernos, incluido el actual, se han demorado en tomar medidas. Se requiere declarar los proyectos Costa Afuera como proyectos de interés nacional.

Proyectos como el de Ecopetrol y Petrobras tienen el potencial de triplicar las reservas actuales, llegando a 18 años, o incluso a 25 veces las reservas actuales si se consideran todas las reservas probadas Costa Afuera.

