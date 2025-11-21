En vivo
Futuro energético: Frank Pearl insta a consolidar una agenda de crecimiento basada en hidrocarburos

Futuro energético: Frank Pearl insta a consolidar una agenda de crecimiento basada en hidrocarburos

Según su perspectiva, no se trata de sustituir unas fuentes por otras, sino de una “adición energética”. La propuesta del gremio es impulsar una agenda de crecimiento para Colombia fundamentada en el sector de hidrocarburos.

