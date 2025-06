José Antonio Ocampo por reforma tributaria: “Gobierno dejará deuda pública más alta de la historia”

El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo cuestionó duramente el reciente paquete de anuncios económicos del gobierno de Gustavo Petro, advirtiendo que el país está en camino a enfrentar el nivel de endeudamiento público más alto de su historia. Las declaraciones fueron entregadas en entrevista con Blu Radio, en la que analizó la activación de la cláusula de escape a la regla fiscal, la propuesta de una nueva reforma tributaria y las perspectivas económicas a corto y mediano plazo.

“La suspensión de la regla no sigue las normas legales que se establecieron cuando esta ley fue expedida en 2011. Por lo tanto, es una acción que no es correcta por parte del gobierno”, dijo Ocampo. La activación de la cláusula —aprobada por el Confis— permite que el Ejecutivo se aparte de los límites fiscales por hasta tres años. Esto implica que el déficit proyectado para este año, del 5,1 % del PIB, no se cumplirá y que la deuda, que ya se aproxima al 61 % del PIB, continuará creciendo.

“El aumento de la deuda también va a tener como uno de sus impactos un aumento en el costo de intereses”, agregó el exministro, al advertir que las tasas de interés de los TES —títulos de deuda pública— a cinco y diez años ya han subido, al igual que el riesgo país, lo que encarece la deuda externa.

A estos anuncios se suma el plan del Gobierno de presentar una nueva reforma tributaria al Congreso, con la cual busca recaudar entre 19 y 26 billones de pesos. Sin embargo, Ocampo se mostró escéptico frente a su viabilidad: “La posibilidad de una reforma tributaria es muy baja, dada las relaciones entre el gobierno y el Congreso de la República”.

Para Ocampo, la discusión no debería centrarse únicamente en ingresos, sino también en recortes o ajustes del gasto: “Los gastos de funcionamiento del gobierno vienen aumentando en forma muy significativa. Mi cálculo es que este año están aumentando cuatro puntos del PIB, comparado con la década previa a la pandemia. Es una magnitud enorme”.

El exministro reconoció que hay exenciones del IVA y beneficios del impuesto de renta que podrían eliminarse, pero reiteró que esa decisión no depende solo del Gobierno sino del Congreso, y que, por el momento, las condiciones políticas no permiten pensar en una reforma estructural.

Frente al panorama económico hacia el final del actual gobierno, Ocampo fue tajante: “Lo que va a dejar el gobierno al entrante es la deuda pública más alta de la historia, con las tasas de interés también muy altas. Ese es el resultado de estas decisiones”.

También alertó sobre posibles consecuencias internacionales: considera “muy alta” la probabilidad de que la calificadora Moody’s le retire a Colombia el grado de inversión, lo que se sumaría a los recortes anteriores de otras agencias. Además, cree posible que el país pierda la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque esa decisión se tomaría en 2026.

Ocampo finalizó reiterando que durante su gestión, el déficit y la deuda estaban en descenso. Aunque reconoció que factores externos como el bajo crecimiento económico y la caída del precio del petróleo han afectado los ingresos, insistió en que no ha habido decisiones efectivas en materia de ajuste fiscal por parte del gobierno actual.

“Si se hicieran acuerdos políticos amplios para enfrentar esta situación, sería ideal. Pero no veo al gobierno en esa tarea”, concluyó el exministro antes de retirarse a dictar su clase sobre gobernabilidad económica internacional en la Universidad de los Andes.

