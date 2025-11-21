En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Verónica Alcocer
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / La petición de Asofondos a la Corte Constitucional en caso de tumbar la reforma pensional
Primicia

La petición de Asofondos a la Corte Constitucional en caso de tumbar la reforma pensional

Asofondos le pidió al alto tribunal que en caso de tumbar la pensional module los efectos del fallo porque de lo contrario las Administradoras de Fondos de Pensiones estarían obligadas a girarle a Colpensiones $25 billones de los afiliados que se acogieron al artículo 76 de la ley.

Publicidad

Publicidad

Publicidad