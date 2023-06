Las sanciones por conducir con licencia vencida: hay más de tres millones que no la han renovado

El pasado martes 20 de junio venció el plazo para aquellos conductores que debían renovar la licencia de conducción en el país, por lo que, a partir de este miércoles, 21 de junio, inician las sanciones económicas para aquellos que no realizaron este trámite.

De acuerdo con las autoridades de tránsito de Bogotá, aquellos conductores que se vean sorprendidos manejando con la licencia vencida podrán recibir multas hasta por ocho salarios mínimos legales diarios vigentes y la inmovilización del vehículo.

“Por no haber renovado su licencia de conducción y ser sorprendido conduciendo un vehículo, puede tener un comparendo de ocho salarios mínimos legales diarios vigentes, que corresponde a $278.000”, explicó el coronel Wilson Barrios, jefe de Policía de Tránsito de Bogotá, a Noticias Caracol.

Solamente con corte a mediodía de este mismo miércoles, ya habían sido multadas 43 personas en Bogotá, según recogió el medio ya mencionado.

En ese sentido, desde el Ministerio de Transporte recomendaron a aquellas personas que no alcanzaron a renovar este documento que se abstengan de conducir para evitar multas y realizar el respectivo trámite, pues, de acuerdo con datos de la misma entidad, en el país hay más de tres millones de licencias de conducción que aún están pendientes de su renovación.

En diálogo con Mañanas Blu, el viceministro pidió no caer en la desinformación, esto, en respuesta al temor que tienen varias personas que no han hecho su renovación y que no alcanzan a hacerlo hoy. Según dijo, “de ninguna manera” habrá comparendos, pero, ojo, si manejan sin licencia sí habrá sanciones.

“La gente está preocupada porque piensan que, si no renuevan hoy, se les va a imponer un comparendo y eso es absolutamente falso. Hoy las personas que no alcancen a renovar tienen el día de mañana, toda la semana y el mes”, aseveró.

Cabe recordar que los conductores que deben realizar esta renovación son quienes cuentan con una licencia de conducción que no tiene fecha de vencimiento, que dice ‘indefinido’ o y si se venció entre el 1 y el 31 de enero del año pasado.

“Hoy en Colombia existen miles de licencias de conducción que tienen una fecha indefinida de vencimiento, si a eso se le suma que tiene comparendo, en realidad es una alerta para nosotros y un peligro que esa persona esté conduciendo”, añadió.

Además, los conductores deben verificar antes de realizar la renovación si tienen multas de tránsito vigentes en el Simit, pues para este trámite deben estar a paz y salvo con los organismos de transporte en el país.

