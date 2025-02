Por esta razón el 4x1.000 no ha entrado en funcionamiento por completo en Colombia

Continúan las dudas sobre por qué el sistema financiero y los entes reguladores no han podido dar cumplimiento al proyecto de ley que estableció nuevos parámetros para el cobro del 4x1.000 . Sigue pasando el tiempo y el sistema aún no está listo en su totalidad.

El pasado 6 de febrero estuvo en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro Muñóz, quién especificó que el sistema de información no está listo, no solo por parte de las cooperativas, sino también de los bancos.

Al respeto también habló Carlos Alberto Ruiz, vicepresidente de Asuntos Públicos de Asobancaria. Según mencionó, una de las principales razones detrás de este atraso es la necesidad de que todas las entidades financieras del país estén interconectadas para que el sistema funcione de manera efectiva.

En ese sentido, Ruiz señaló que, aunque algunas entidades han hecho grandes avances, aún hay muchas otras que necesitan completar sus desarrollos tecnológicos para estar a la paz.

Debida diligencia

Explicó que la debida diligencia en este contexto se refiere al desarrollo interno de la infraestructura de cada entidad, además de su capacidad para conectarse con otros sistemas.

"Si hay alguna entidad financiera que dice que ya está lista, eso no es del todo preciso, digamos la palabra correcta y es que ha hecho la debida diligencia, ¿qué es hacer una debida diligencia? Primero, hacer los desarrollos de la infraestructura interna de los sistemas de información y, segundo, conectarse con un sistema de información para poder hacer el intercambio de información", indicó.

Sin este engranaje, las entidades no podrán realizar las necesarias transacciones y verificaciones en tiempo real. Detalló que, si no hay acceso a la información del resto de entidades, no hay manera de determinar si una transacción debe ser gravada o no.

Esto crea un ciclo en el cual la falta de información adecuada impide a las entidades cumplir con las exigencias de la nueva regulación tributaria.

“Para que una entidad esté lista o para que todas las entidades estén listas se requiere que todo el ecosistema financiero esté conectado al sistema de información, porque o si no, para un banco que está haciendo el análisis de una operación y saber si debe o no gravar, no tiene acceso a la información que han dicho las demás entidades y por lo tanto no puede hacer el cruce y, no va a saber si debe o no debe gravar”, añadió.

Invertir para el futuro

Ruiz también se refirió al tema de las inversiones que han realizado los bancos, señalando que por cada peso en exenciones que se espera ofrecer a los ciudadanos, los bancos han invertido diez. Esto resalta cuánto esfuerzo financiero se está haciendo para cumplir con la ley.

Sin embargo, la pregunta persiste: ¿quién es el responsable de que el sistema no esté funcionando? Ruiz enfatizó que, aunque existen múltiples actores que intervienen en el funcionamiento del nuevo sistema, es importante que cada entidad cumpla con su parte del compromiso.

Sobre la posibilidad de que el sistema entre en operación pronto, Ruiz fue cauto, sugiriendo que estaría más cerca de meses que de años. Aunque reconoció la complejidad del sistema y el considerable número de entidades involucradas, mostró confianza en que la situación se resuelva.

Así, se mostró optimista sobre la eventual entrada en funcionamiento del sistema, un objetivo que vislumbra a corto plazo. Aseveró que lo que realmente se quiere es que las familias colombianas tengan acceso a estos beneficios y el compromiso es que esto suceda lo antes posible.