¿Por qué el senador Miguel Uribe anunció rechazo a tributaria tras cordial encuentro Uribe - Petro?

El ministro del Interior, Alfonso Prada , habló de las conclusiones de la reunión del presidente Gustavo Petro con el expresidente Álvaro Uribe y miembros de la bancada del Centro Democrático este martes en la Casa de Nariño. El funcionario se refirió a las declaraciones del senador Miguel Uribe Turbay, quien al término del encuentro dijo que la colectividad presentará ponencia negativa a la reforma tributaria.

"No sé si hay videos o posiciones, seguramente influyen temas políticos, mensajes que quieren dar para aclarar posiciones en uno u otro sentido, pero recojo expresiones que ayer se hicieron ante los medios de comunicación en una rueda de prensa posterior a la reunión, en la que coincide plenamente con lo que he mencionado. Cualquier otro debate, seguramente es legítimo políticamente, que quizás se intente mejorar los lenguajes o cambiarlos, en fin . Eso depende de cada uno", sostuvo Prada.

El ministro Prada dijo que vio la rueda de prensa y estuvo con el senador uribista Óscar Darío Pérez, con quien coincidió en la misma lectura que expresó al término del encuentro Uribe - Petro, en el sentido de que la reunión se desarrolló en términos cordiales y que la oposición expresó su deseo de trabajar de manera constructiva.

"En relación con la reforma tributaria en particular, ellos expresaron un apoyo importante por lo menos a cuatro temas. Además, dijeron, hay otros, pero que el tiempo no da. Sobre el sistema de régimen simple, el fortalecimiento de la Dian, evasión e ilusión, que entre otras cosas puede representar cerca de 5 billones de pesos, no son temas, menores para nada. También se hicieron observaciones sobre tres puntos concretos de la reforma que nos dejaron a consideración. Ese es un ambiente constructivo que yo valoro, cualquier otra interpretación, pues me parece que está dentro del margen político natural", declaró Prada.

El ministro Alfonso Prada dijo que es posible que se den coincidencias con la oposición y que desde el gobierno Petro se valorarán los aporte de la oposición como constructivos, a pesar de las diferencias.

"Vamos a mantener un diálogo permanente para recibir cualquier aporte constructivo que haga la oposición constructivo. Se consolida una ruta de diálogo, ese es el talante democrático de este Gobierno, es lo que vamos a mantener con la oposición de aquí en adelante. Es posible que no logremos muchos apoyos, pero es posible que logremos coincidencias por el bien del país", complementó el funcionario.

