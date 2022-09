“Nos parece bueno y creo que lo debemos acompañar": Uribe sobre propuesta de compra de tierras

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se reunió con el jefe de Estado Gustavo Petro para hablar sobre las problemáticas que tiene el país, también discutieron sobre las reformas e iniciativas que busca impulsar Petro. Al finalizar el encuentro, las dos partes explicaron que seguirán dialogando de manera constructiva entre las diferencias.

Uribe contó que una de las preocupaciones que le expuso al presidente Petro está relacionada con el tema de la fuerza pública, pues dice que la gente la ha manifestado que frente a las invasiones de tierras en diferentes departamentos y en los saqueos que se presentaron en algunas carreteras sienten que podrían tener más protección para garantizar la seguridad.

Me sentía en la obligación de hablarle de los militares, le dije: “Presidente, con todo respeto con usted que es el comandante de las Fuerzas Armadas y sin que yo haya hecho un solo comentario en público, le quiero decir que siento familias de militares tristes que le dicen a uno que ‘sacaron a mi padre que era general’, de pronto por una anotación en la hoja de vida injusta y entonces afectaron una larga carrera del servicio a la patria vistiendo los uniformes de las Fuerzas Armadas” comentó Uribe

Nuestra reunión con el presidente Petro: https://t.co/m1dAAkp96b — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 27, 2022

Asimismo, el exmandatario aseguró que la JEP debe tener una sala "especial e imparcial" para los integrantes de las Fuerzas Armadas, ya que el exguerrillero que va allí reconoce un crimen y lo que le correspondía hacer, pero en algunos casos los militares que reconocen delitos aceptan también algo que no hicieron buscando el beneficio de la libertad.

"Me preguntaron si habrá muchos que, por la libertad, reconocen el delito no cometido y yo dije que sí creía y lo he venido escuchando y conociendo, porque muchas veces la angustia familiar para que su padre su esposo, el soldado, el capitán, el mayor, el coronel, esté libre llega al punto de ceder la verticalidad del honor militar en aras de la libertad y la familia", agregó.

Sin embargo, el expresidente también resaltó que el Gobierno ha tenido algunas ideas que son buenas y que, en ese caso, las acompañarán, poniendo de ejemplo la compra de tierras que se ha propuesto con el objetivo de resolver la problemática social en el campo.

"Le pedimos muchos al presidente Duque que comprara 500.000 hectáreas de tierras, no entro en la discusión del hectareaje, pero con ese tema abrimos la discusión con el presidente Petro es que ha habido un factor de tranquilidad él ha dicho que va a comprar tres millones de hectáreas; eso es distinto al susto que se genera con la amenaza expropiatoria, nos parece bueno y destacamos ese cambio, yo creo que lo debemos acompañar", sostuvo.

Por otro lado, señaló que no cree que las aseguradoras de salud, que son buenas y prestan de manera efectiva el servicio, se deban ver afectadas y que el Gobierno tiene una fuente de recursos que debe estimarse y es el crecimiento económico y el control de la evasión, pues de esta manera no se necesitaría de una reforma tributaria. Por último, dijo que, frente al tema de la reapertura con Venezuela, no se alcanzó a discutir en el encuentro con Petro y sobre el proceso de paz total considera que aún es "muy prematuro" para hablar de ello.

