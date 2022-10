"Realmente la entidad no tiene conocimiento del inventario material que supuestamente tenemos": SAE

Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire reveló un estudio de la Contraloría General de la Nación, en el indica que la SAE no tiene un inventario material y que el existente está desactualizado. A demás, según el informe, la entidad no sabe dónde están los bienes que están a su nombre.

Según la Contraloría, estos procesos pueden tardar hasta 20 en años en la Fiscalía para esclarecerse y que cada proceso le cuesta al país a rededor de 60 millones al año.

Publicidad

Daniel Rojas, director de la SAE, habló de lo revelado por Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, que indica que esa entidad no cuenta con un inventario real.

“Sí es cierto, digamos que hace parte del informe que di en el Congreso de la República la semana en el que fui citado a debate. La realidad del inventario de bienes con el que nos encontramos, pues determina que realmente la entidad no tiene conocimiento certero del inventario material que supuestamente tenemos en los papeles la entidad”, dijo.

Según Rojas, desde el momento que llegó a la entidad, no había un inventario transparente y real.

“Desde que empecé el empalme en la entidad ha sido una preocupación mía y de mi equipo no contar con un inventario transparente y un sistema informativo, lo he puesto en conocimiento de la Fiscalía en las reuniones que sostuve con la fiscal delegada. Desde el momento en el que yo me posicioné, lo primero que he hecho es pedir la cita con la Contraloría General de la República para expresarle mis preocupaciones porque no conocía el informe, además no ha sido liberados”, explicó.

Publicidad

El director de la SAE aseguró que, la entidad asume el estudio revelado por la Contraloría y trabajarán por ser cuota inicial de la política agraria.

“Tenemos el peso sobre los hombros y lo asumimos. No estamos escurriendo el bulto, nosotros somos la cuota inicial de la política agraria de este Gobierno y tenemos pensado poner en uso de las economías campesinas indígenas y negras de este país”, afirmó.

Publicidad

Por último, Rojas afirmó que, SAE, aunque sí está dentro de la política agraria, no es la entidad llamada a hacer la reforma agraria rural.

“Frente a los propósitos de este Gobierno, el presidente Petro nos ha dicho en las reuniones que hemos sostenido es que SAE no es la entidad llamada a hacer la reforma agraria rural. Nosotros tenemos una instrucción del presidente de contribuir en la política agraria, pero la reforma agraria rural, les pertenece a las entidades del sector agrario”, sostuvo.

Le puede interesar: