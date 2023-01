Superservicios no descarta que Petro elimine cargo por confiabilidad para bajar precios de servicios

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que asumirá el control y manejo de los servicios públicos debido a los incrementos que se han presentado en las tarifas.

“Este presidente ha decidido no delegar sus funciones en las comisiones de regulación de servicios públicos. Al menos por un tiempo y entonces voy a asumir el control, las políticas generales de administración de los servicios públicos de Colombia, directa y personalmente", aclaró.

En Mañanas Blu, Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, habló sobre el anuncio del presidente Petro para asumir el control y manejo de los servicios públicos

“Desde el mes de diciembre o antes todo el país está preocupado por las tarifas de energía, por lo que el Gobierno nacional convocó varias reuniones para mirar cómo detener esos aumentos en los servicios de energía”, explicó.

Según Quiroga, gracias al artículo 211 el jefe de Estado puede volver a asumir o revocar ciertas decisiones y, en este caso, fue el artículo 370 de la Constitución el cual delegó a las diferentes comisiones reguladores para manejar los servicios públicos.

“Después de la expedición de la ley 142 el Gobierno nacional y el presidente de la República delegó las facultades establecidas en el artículo 370 de la Constitución a las diferentes comisiones reguladores, por lo que gracias al artículo 211 el jefe de Estado puede volver a asumir o revocar esas decisiones, en este caso, todos los servicios públicos, porque el mandatario los tiene que vigilar porque es un derecho esencial del ser humano”, aseveró.

Asimismo, mencionó que por las constantes denuncias que hacen los ciudadanos sobre las tarifas de energía el presidente decidió asumir la situación.

“Se ha hablado con las comisiones reguladores, en este caso la CRE, con los prestadores del servicio y en vista que la gente sigue exigiendo medidas pues el presidente tiene que asumir la responsabilidad. En estos momentos estamos viviendo mala prestación de los servicios, la Superintendencia recibe quejas contantemente, tiene alrededor de 280.000”, aclaró.

Según el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, la regulación de las tarifas está desde 1994, por lo que van a revisar que normas y riesgos que ya no se corren, como el mito del apagón, pero como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) no lo hace.

“No va a ser un equipo técnico el que asuma el caso, lo hará el presidente con los diferentes equipos de algunos ministerios para revisar esa regulación que viene desde 1994 y que sí se están cobrando en las tarifas de energía”, manifestó.

Por último, Quiroga aclaró que todavía no se saben que medidas tomará el presidente con exactitud, pero que una de ellas puede ser eliminar el cargo por confiabilidad.

“El presidente va a tomar algunas medidas, pero todavía no ha salido un decreto, por lo cual se siguen viendo alternativas, como el cargo por confiabilidad, pero hasta ahora, no sé sabe si va a eliminarlo y las decisiones que va a tomar Petro. La idea es revisar los criterios técnicos que tienen las tarifas y se van a quitar algunos riesgos que tiene más de 20 años y no utilizan”, concluyó.

