No tengo una cara muy agradable, pueda que sí sea feo: ‘La Liendra’ responde tras TikTok viral

Toda una polémica se convirtió la reacción de miles de usuarios en redes sociales, quienes opinaron sobre el video que compartió Dani Duke donde acaricia en la cara a su novio, Mauricio Gómez, conocido como ‘La Liendra’ .

Ante los comentarios, el influenciador salió a responderle a los que lo criticaron por “ser feo”, de lo que él mismo dijo disfrutar, pues se ama tal y como es.

“Yo no busco ser lindo, yo busco ser productivo, aportar y salir adelante por mi familia”.

“Les quiero aceptar públicamente que no tengo una cara muy agradable, pueda que sí sea feo, lo acepto, orejón, narizón y flaco. N soy el más lindo, pero lo sé y me amo. No tengo perfil para fotos, me amo tal y como soy”, añadió.

‘La Liendra’ recalcó que se acepta y que tiene aspectos de su personalidad más importantes que la belleza, como ser “buena persona y no le hago daño a nadie”.

“No quiero ser alguien más, soy un feo con seguridad, querido, que huele rico, un feo que se aceptó y que ama ser feo, lo disfruto. Soy un pelado que tiene cosas mejores que la belleza, que le ayuda a su familia, buena persona, que compra sus cositas sin hacerle daño a las personas”.

Por último, comentó que, aunque muchos le dicen que su novia “está ciega por haberse fijado en él”, eso no es así, pues ella vio cosas que nadie vio antes en él.

“Para mi Daniela no está ciega. En pleno 2021 y las mujeres fijándose en un hombre porque es lindo”, sentenció.

Vea el video completo aquí: