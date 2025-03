Paparazzi que filtró infidelidad de Piqué a Shakira podría ir a la cárcel por Clara Chía

En un fallo generó repercusión en los medios, el reconocido paparazzi Jordi Martín fue condenado en su momento por un juez de Barcelona a un año de prisión y al pago de una multa de 13.000 euros tras enfrentar acusaciones de acoso contra Clara Chía, pareja actual de Gerard Piqué .

Según detalló la sentencia, el fotógrafo habría actuado de manera "intrusiva, persistente y altamente perturbadora," afectando el bienestar emocional de la joven y generándole un constante ambiente de inseguridad y zozobra.

En este caso que ha dado mucho de qué hablar, medios como El Gordo y la Flaca resaltaron los argumentos de defensa de Martín. Según el propio paparazzi, la polémica imagen que desató este escándalo fue obtenida sin violar restricciones de privacidad. En sus redes sociales, Martín escribió: “Siempre he defendido la libertad de prensa. Esta foto la hice a 400 metros de distancia escondido en un bosque sin invadir ninguna propiedad privada como así se ha dicho recientemente”, una declaración citada por El Gordo y la Flaca.

Clara Chía y Gerard Piqué Foto: Instagram Piqué y captura de video 'Socialité'

La fotografía que le dio la vuelta al mundo y encendió la polémica

El origen del conflicto se remonta a la publicación de la primera fotografía de Piqué y Chía como pareja oficial , una imagen capturada por Jordi Martín que, además de ser portada en múltiples publicaciones como Hola, recibió fuertes críticas en redes sociales. Internautas calificaron negativamente la apariencia de Clara Chía en la foto, utilizando descripciones como “fea” y “desarreglada,” según indicaron las reacciones recopiladas por el portal.

Publicidad

Estas críticas presionaron aún más sobre la vida privada de la joven, quien, según información de El Gordo y la Flaca, tuvo que evitar exponerse al público debido a la creciente persecución mediática.

Dicho impacto motivó a Chía a iniciar un proceso judicial contra Martín , quien, hasta antes de la reciente sentencia, había sido absuelto de los cargos en un anterior juicio procesado por la Fiscalía. Sin embargo, el nuevo fallo dictado por el juez revocó esta decisión e impuso las nuevas sanciones.

La respuesta de Jordi Martín tras la sentencia

En vísperas del segundo juicio, Jordi Martín se mostró confiado en un resultado favorable. “Confío plenamente en la justicia española. Llegaré hasta la última instancia para demostrar mi inocencia,” expresó públicamente en un mensaje compartido por El Gordo y la Flaca. El paparazzi también subrayó que todavía no considera la sentencia como definitiva: "Pero no estoy condenado. No hay una condena firme. Así que esperando a que un juez decida si queda absuelto", señaló en sus declaraciones.

Jordi Martín habla de la foto de Piqué. Foto: Instagram @jordimartinpaparazzi.

Martín continuó defendiendo su labor periodística y atribuyó las tensiones con Piqué a los efectos de sus publicaciones pasadas e hizo referencia a su papel en la mediática separación entre la cantante colombiana y el exfutbolista español , como recoge El Gordo y la Flaca.

Lo que les fastidia es que no me ven. Y como les fastidió la foto que hice, que fue portada de Hola y cambió su vida para siempre. Fue la foto de la infidelidad de Shakira sostuvo Martín

Publicidad

El impacto de la "persecución mediática" en Clara Chía

Clara Chía, quien intentó mantenerse alejada del escrutinio público al inicio de su relación con Piqué, ha declarado anteriormente que tanto ella como su entorno cercano se sintieron invadidos por la presión mediática. El juez a cargo de la sentencia subrayó que el comportamiento de Martín había excedido los límites del ejercicio periodístico al generar tensión constante en la vida de la demandante .

La joven publicista manifestó su incomodidad a raíz del episodio, y el juez determinó que el paparazzi tendrá prohibido comunicarse o acercarse a ella durante los próximos dieciocho meses, además de cumplir con la pena impuesta.

Un caso que despierta el debate sobre la privacidad y la prensa

Este caso pone nuevamente en el debate público los límites entre la libertad de prensa y el derecho a la privacidad. Jordi Martín, conocido por su rol en la cobertura de celebridades, ha sido protagonista en otras controversias similares. Su publicación inicial sobre la infidelidad de Gerard Piqué a Shakira fue descrita por él mismo como “histórica”. Aunque él defiende su actuación como parte de su trabajo, el fallo judicial es una advertencia sobre las implicaciones legales de perseguir a figuras públicas en contextos que puedan percibirse como acoso.

Por ahora, queda esperar si Martín procederá con acciones legales para apelar la decisión y, como él mismo declaró, llevar el litigio "hasta la última instancia". Este caso podría sentar un precedente importante para regular la labor de los paparazzi y proteger la intimidad de las figuras públicas frente al constante escrutinio mediático.