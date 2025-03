Shakira facturó en Argentina e hizo vibrar a 120.000 personas: así fueron sus conciertos

La estrella colombiana Shakira deslumbró a Argentina con dos espectáculos memorables en el Campo Argentino de Polo como parte de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour". Con más de 120.000 asistentes en ambas fechas, la artista reafirmó su impacto global con un show cargado de energía, emoción y momentos inolvidables.

Una noche de éxitos y emoción

A las 9:20 p. m., Shakira irrumpió en el escenario vestida con un exclusivo conjunto Versace y rodeada de 100 fans argentinos, dando inicio al espectáculo con “La Fuerte”, su colaboración con Bizarrap. La noche continuó con temas icónicos como "Girl Like Me", "Las de la Intuición" y "Estoy Aquí", confirmando que su legado sigue más vigente que nunca. En una fecha especial como el Día Internacional de la Mujer, la cantante no dejó pasar la oportunidad de enviar un emotivo mensaje.

Las mujeres somos capaces de sanar un mundo, de reparar lo que otros dañan y de unir lo que otros separan. ¡Feliz Día de la Mujer! dijo la colombiana.

Uno de los momentos más conmovedores fue la interpretación de “Acróstico”, donde sus hijos, Sasha y Milán, aparecieron en pantalla cantando junto a su madre. La simbología del show también incluyó una loba gigante en el escenario, representando la fuerza femenina y el instinto protector de una madre con sus crías.

Shakira de concierto en Argentina Foto: Fénix Entertainment.

Publicidad

Un repertorio que hizo historia

Los asistentes disfrutaron de un recorrido por la trayectoria de Shakira, desde sus primeros éxitos como "Pies Descalzos", "Inevitable" y "Ojos Así", hasta los himnos más recientes como "Monotonía", "TQG", "Te Felicito" y "Soltera", pertenecientes a su álbum ganador del GRAMMY "Las Mujeres Ya No Lloran".

La artista también interpretó temas que la han convertido en un ícono mundial, incluyendo "Whenever, Wherever", "Hips Don’t Lie", "La Bicicleta", "La Tortura" y "Waka Waka", mientras que "Objection" incorporó un toque lleno de sonidos del tango, en honor al país anfitrión.

Un show impactante y lleno de poder visual

La puesta en escena estuvo a la altura de la magnitud del espectáculo: coreografías vibrantes con influencias de diferentes culturas, un impresionante despliegue visual con pantallas de 6.6 millones de píxeles, de 49 metros de ancho por 9 metros de alto, y un vestuario de alto nivel con diseños exclusivos de Zuhair Murad, Guarav Gupta y Jawara Alleyne, además de brazaletes de Tiffany & Co. elaborados en platino y diamantes.

La noche culminó con "BZRP Music Session, Vol. 53", en donde la artista hizo volar miles de “Shaki-dólares”, en referencia a la icónica frase de la canción: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan". Además vivió un momento muy especial junto a sus hijos, Milan y Sasha que, como siempre, estuvieron presentes en este concierto. Mirándolos a los ojos y con una voz emotiva les dedicó la parte final de su gran éxito 'Antología', la barranquillera dejo ver su emoción al recorres esta gira con sus pequeños.

El fenómeno Shakira: récords y legado global

Con más de 1.5 millones de entradas vendidas en 47 conciertos alrededor del mundo, "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" se posiciona como la gira más importante en la carrera de Shakira. Su impacto no solo se refleja en la música, sino también en la economía de cada ciudad que visita, generando millones en ingresos y miles de empleos.

Shakira de concierto en Argentina. Foto: Fénix Entertainment.

Publicidad

En plataformas digitales, su éxito es igual de arrollador

Más de 61 millones de oyentes mensuales en Spotify 4 canciones con más de mil millones de reproducciones 7.000 reproducciones por minuto a nivel global 422 reproducciones por minuto en Argentina

Con esta gira, Shakira no solo reafirma su lugar en la música latina, sino que también deja un mensaje de empoderamiento y resiliencia, inspirando a nuevas generaciones a través de su arte.