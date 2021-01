¿Cuál es el país que más gente ha vacunado contra coronavirus? No es EE.UU. ni Reino Unido

La carrera por la vacunación masiva contra el coronavirus avanza a toda máquina. Decenas de países en Europa, también en Norteamérica y Asia, desarrollan una verdadera lucha logística por lograr inmunizar a la mayor cantidad posible de ciudadanos para combatir rápidamente la pandemia del COVID-19.

Y en ese proceso hay un país que le ha sacado ventaja a todos: Israel. Según información de Our World in Data , ese país es el que mas dosis ha logrado administrar por cada 200 habitantes en todo el planeta. Son casi 15 de cada 100 habitantes los que han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus en Israel, seguido de Barhein con 3,6 personas por cada 100 habitantes; Reino Unido con 1,39; y Estados Unidos con 1,38 por cada 100 ciudadanos. De resto, no alcanzan a una persona por cada centena de habitantes.

Vacunas en el mundo

No obstante, por cantidad de vacunas que se han distribuido, Estados Unidos y China lideran el listado con cerca de 4,5 millones de dosis entregadas al sistema de salud.

En Colombia la vacunación contra el coronavirus se espera que arranque en febrero según previsiones del Gobierno.

Pfizer, Moderna y Janssen son algunas de las vacunas con las que Colombia ya tiene acuerdos previos para su llegada a lo largo del 2021.