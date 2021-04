Agente de Sijín acusado de espiar investigación sobre corrupción en Fiscalía rindió declaración

BLU Radio conoció que la Fiscalía escuchó en declaración juramentada al coordinador de las salas de interceptaciones de la Sijín en Cali que, según una investigación del ente acusador, estaría espiando a los investigadores que llevan el caso de corrupción al interior del ente acusador, investigación que terminó -por ahora- con la captura del fiscal especializado de esa ciudad Jorge Iván Ríos y del abogado Alirio Rojas.

Al intendente Juan Pablo Londoño, quien hace unos días fue removido de su cargo de coordinador de las salas de interceptaciones de la Sijín en Cali, pues fue mencionado por la abogada Jensy Zulema Geovo, testigo de la Fiscalía en este caso de corrupción al interior de la entidad que ya deja a dos capturados pero que se avecinan más órdenes.

Según fuentes de BLU Radio, en la declaración, el intendente negó cualquier tipo de espionaje y filtración de información privilegiada sobre la investigación. Sin embargo, la Fiscalía continúa investigando su participación en la red, pues el intendente Londoño fue mencionado como uno de los miembros de esa red de corrupción judicial que estaría al servicio de la mafia en la capital del Valle del Cauca.

La testigo Yensy Geovo aseguró que era él era quien le filtraba información al fiscal Ríos y al abogado Rojas sobre la investigación liderada por el fiscal Daniel Hernández. Es decir, que era quien los alertaba de posibles acciones en la ciudad para que pudieran reaccionar, por ejemplo, borrando evidencia.

“Héctor me dice asustado que suba y me dice recoja todos los equipos que nos van a hacer allanamiento, recoja todo. Yo me asusté y me dice que esta la doctora Yensy Rayo y usted sabe que ella nos comenta todo, yo subí y me dice la verdad toca estar pendientes porque les van a hacer allanamiento en la oficina, se les van a llevar los equipos porque es que a mí em comentó Juan Pablo, porque Juan Pablo trabaja allá (SIJIN) y él sabía que estaban todos reunidos y que él escuchó todo porque él está en una parte que le llega todo lo de captura s y l le llega todo, entonces que había escuchado que nos iban a hacer allanamiento en la oficina al doctor Héctor, la doctora Yensy y el doctor Ríos y entonces él llamó a Ricardo (supuesto emisario del fiscal Ríos)”, dijo Yensy Geovo, en una declaración que rindió ante la Fiscalía.

Por esa filtración de información, en la audiencia en la que la Fiscalía solicitó cárcel para el fiscal Ríos y el abogado Rojas, el fiscal del caso Daniel Hernández, expresó su preocupación porque desde la Sijín de Cali, aparentemente, se estaría saboteando la investigación que no ha terminado y que tiene en la lupa a otros funcionarios y particulares no sólo de esa ciudad.

“Es claro que ha existido filtración de información y que alguien se la ha entregado a los procesados. Se sabía y se conocía del traslado de funcionarios a Cali, se sabía del traslado de funcionarios del CTI de nivel central a Cali para ejecutar estos actos de investigación, nunca se han sostenido comunicaciones telefónicas para sentir que estamos siendo objeto de interceptación, pero si causa extrañeza como una persona de nombre Juan Pablo Londoño de la Sijin, según lo referenciado por Yensy, tiene información de esa naturaleza, eso causa preocupación frente a la administración de justicia”, dijo Hernández en la audiencia conocida por Blu Radio.

El inicio de la investigación

Esta investigación contra funcionarios y particulares que, al parecer, protegían a una organización narcotraficante que delinque en Cali, inició en el 2019. Inicialmente, se indagaba la participación del expolicía Juan David Rengifo alias ‘La R’ en el secuestro y posterior homicidio de Mauricio Guerrero alias Muelas. Sin embargo, esa investigación terminó en un supuesto soborno de 190 millones de pesos al fiscal Ríos para que frenara una orden de captura contra alias La R, como presunto responsable de esos hechos.

Según pruebas de la Fiscalía, el pago de ese soborno de 190 millones de pesos se hizo en dos entregas. La primera entrega fue de 50 millones de pesos a los abogados Alirio Rojas y Jensy Geovo, de la cual, le habrían dado 10 millones de pesos al fiscal Ríos, y la segunda, de 140 millones de pesos, de la cual, habrían entregado 90 millones de pesos al fiscal Ríos.