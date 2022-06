“Alivia ver su arrepentimiento, pero las penas serán bajas”: sargento Lasso, secuestrado por 14 años

El sargento (r) César Augusto Lasso, quien estuvo secuestrado por las Farc durante más de 14 años, habló sobre la experiencia que vivió en el cara a cara de las víctimas con exmiembros del secretariado de esa guerrilla ante la JEP.

"He tenido un proceso de perdón. Entiendo el perdón como una actitud personal de asumir la vida de una manera; diferente cuando uno no perdona o cuando tiene odios en el corazón, de esa forma uno se vuelve amargado, lo que se transmite son malas energías. Todos de alguna manera, en el transcurrir de nuestras vidas cometemos errores, afectamos a algunas personas. Es necesario pedir perdón también. Eso nos anima a continuar por el camino de Dios, de la espiritualidad del amor y de la solidaridad", sostuvo.

Publicidad

"Yo ya había tenido una meditación, una reflexión al respecto. El tiempo pasado uno no lo recupera; lo que queda es poder disfrutar ahora, que estas acciones no se repitan en nuestro país. Es fundamental sanar las heridas, ese tiempo pasado quedó atrás. Me frustro de pensar que las penas máximas serán de 8 años, según los acuerdos, que las condenas podrán ser pagadas en casa por cárcel", añadió.

“Llega cierto día a un campamento ‘El Mono Jojoy’ en 2002. La cosa se complicaba, el presidente va a ser Álvaro Uribe y nos dice: 'De hoy en adelante esta será su compañera (señala la cadena)'. Desde 2004 hasta 2012 que fuimos liberados permanecieron en nuestros cuellos", dijo. pic.twitter.com/9hdcTUOytO — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) June 21, 2022

Este martes, el sagento Lasso protagonizó uno de los momentos de mayor impacto en la audiencia, al mostrar unas cadenas similares a las que padeció cuando estuvo privado de la libertad durante casi una década y media. En entrevista con Mañanas Blu, Lasso aseguró que sintió alivio de ver el arrepentimiento de los exjefes de las Farc, pero lamentó que las penas por los graves delitos serán bajas.

"Fui secuestrado en la toma del Mitú , el 1 de noviembre de 1998 y me liberaron hasta el 2 de abril de 2012. Fuimos los últimos que estábamos en manos de las Farc. Luego se iniciaron los diálogos con el gobierno de Santos . Las cadenas que mostré ayer en la JEP no son las mismas, esas quedaron allá, no nos las dejaron traer, obviamente, pero quería que ellos sintieran un poco y recordaran lo que fueron todos esos años de cautiverio y lo que vivimos muchos policías, soldados y colombianos", indicó.

Publicidad

"Quería que quedara en la memoria todos estos años de sufrimiento y de deshumanización de la guerra o del conflicto, a los niveles tan bajos que se llegó. Quería dejar ese mensaje, esos momentos no se pueden olvidar, hay que tenerlos ahí para que no se repitan en nuestra historia. Queremos un país, tenemos cómo hacerlo, tenemos muchas posibilidades. Tenemos que desarmar los corazones y el lenguaje. Ellos están en sus últimos años, la mayoría son mayores de 60 0 65 años, creo que están en esa etapa de concientización, de buscar sanación espiritual al darse cuenta de todas las atrocidades que se dieron", añadió.

Lasso aseguró que estando secuestrado le comunicaron que iniciarían canjes de secuestrados por presos y manifestó su desacuerdo, porque esto significaría dificultades a futuro.

Publicidad

"Las Farc buscaban la ley del canje para continuar secuestrando policías y militares, para seguir liberando prisioneros de las Farc de las cárceles. Afortunadamente no se dio esa esa ley de canje porque hubiera sido perpetuar el dolor en otras familias", contó.

"Lo que discutíamos los compañeros que estábamos allá, pues era era eso porque era prolongar el martirio en otras familias, podríamos haber salido libres, pero el conflicto y la deshumanización continuaría por más tiempo y pues desde allá, en nuestro cautiverio, no queríamos que esa ley de canje se diera", complementó.

"Cuando uno tiene odio en el corazón se vuelve amargado y transmite malas energías. Todos de alguna manera en el transcurrir de nuestros días cometemos errores y edebemos pedir perdón también. Eso nos anima a seguir por el camino de Dios, la solidaridad y el amor",

Papel de la JEP

Publicidad

La magistrada de la JEP Julieta Lemaitre habló sobre las penas alternativas que recibirán los exmiembros del secretariado de las Farc por su responsabilidad en los secuestros de soldados, policías y civiles.

"Hay diferentes modalidades de restricción de libertad no carcelarias. El tribunal decidirá cuál es la restricción de libertad que impone. Las sentencias deberían ser este año, después de la audiencia tenernos tres meses para pasar el expediente", indicó.

Publicidad

Según Lemaitre, los acusados de las Farc ante la JEP han ofrecido información para lograr ubicar los cuerpos de al menos dos víctimas de secuestro.