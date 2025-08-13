Asesinan a ganadero en Neiva; le dispararon cuando se movilizaba en su vehículo

Cuando se movilizaba en su vehículo de personal por el sector del barrio Las Margaritas en el sur de Neiva, hombres motorizados atacaron con arma de fuego al ganadero y comerciante Juan Carlos Vallejo Muñoz, quien falleció cuando era trasladado a un centro hospitalario de la ciudad.

Según información de las autoridades, la víctima, de 49 años aproximadamente, tras recibir los disparos perdió el control de su camioneta y terminó colisionando de frente contra un vehículo de transporte de servicio urbano de la empresa Flota Huila.

El teniente coronel Alex Andrés Muñoz, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Neiva, dijo que, a través de la Sijín, se han recolectado evidencias para las adelantar las averiguaciones de rigor sobre este hecho de sangre.

“Según lo manifestado por la ciudadanía el hombre se encontraba movilizándose en su vehículo personal cuando es abordado por hombres desconocidos quienes se transportaban en una motocicleta, uno de ellos desenfunda el arma atenta contra su humanidad y lo hiere, el ciudadano de inmediato fue trasladado a la ESE Carmen Emilia Ospina donde fallece", dijo Muñoz.



Investigan el asesinato

Por su parte , el CTI de la Fiscalía asumió la investigación de este hecho de violencia para esclarecer los móviles y dar con la ubicación de los responsables del asesinato del ganadero Vallejo Muñoz.

Con este lamentable caso, a cuatro se eleva la cifra de personas asesinadas en Neiva en lo que va corrido del mes de agosto, situación que ha generado preocupación entre la ciudadanía, pese a los constantes controles que ha implementado las autoridades para reducir los hechos de inseguridad.