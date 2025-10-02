Asonal pide al Presidente "no interferir" en caso de su hijo Nicolás Petro

El rechazo de Asonal surge a raíz de un mensaje publicado por el presidente Petro en la red social X, en el cual, según Diego Escobar, "lanza acusaciones de filtración de información hacia una precandidata presidencial". Adicionalmente, el mandatario hizo una "celebración bastante inoportuna" al determinar que la "compañera Lucila Borde" fue quien "ejecutó tal filtración".

La postura de Asonal no busca otra cosa que solicitarle al presidente de la República que "no ejerza presiones o intromisión frente a al actuar de la Fiscalía General de la Nación". Escobar enfatizó que este tipo de pronunciamientos son necesarios para resguardar la institucionalidad.



Rechazo a la intervención presidencial y defensa de la autonomía judicial

El presidente de Asonal subrayó la importancia de la independencia judicial, una defensa que la organización ha ejercido históricamente sin importar quién esté en el poder.

Sobre el principio rector que motiva su comunicado, Escobar fue enfático: "consideramos que la majestad de la justicia no puede permitirse a la manipulación o presión indebida de agentes externos". Esta defensa se basa en la convicción de que la administración de justicia está sustentada sobre sólidos principios y valores.

Escobar explicó la misión de Asonal en este contexto: "La administración de justicia en este país está soportada sobre principios y valores no solamente constitucionales, sino éticos y morales por parte de nuestros compañeros jueces y fiscales. Y esa es la defensa que hoy nosotros hacemos como una organización defensora de los derechos humanos, pero también de la garantía legal y constitucional de la autonomía del administrador de justicia".



Un patrón histórico

El problema de la intromisión en los procesos judiciales, según Escobar, es una constante en Colombia, especialmente desde el 2002. La asociación ha denunciado esta práctica en anteriores ocasiones, involucrando a diversos sectores de poder, incluyendo altos mandos militares, la cúpula eclesial y gobernadores.



Consultado sobre por qué Azsonal actuó de manera tan vehemente en el caso de la fiscal Lucila Borde, a diferencia de cuando el exfiscal Burgos denunció presiones, Escobar aclaró que la acción se da cuando tienen conocimiento público y directo de los hechos.

"Ningún funcionario público puede cargarse a favor de una parte o estar en contra de la de la siguiente parte. Por eso por eso la administración de justicia es la que sostiene la democracia en este país," concluyó Escobar, reafirmando el papel vital del sistema judicial en la estabilidad nacional.

