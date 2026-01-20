En vivo
EPS
Augusto Rodríguez
Profesor del Externado
Accidente de trenes en España

Augusto Rodríguez señala a minjusticia de irregularidades en la SAE y tráfico de influencias

Augusto Rodríguez señala a minjusticia de irregularidades en la SAE y tráfico de influencias

Rodríguez sugirió que existe un trasfondo de posibles irregularidades y tráfico de influencias que vinculan a Idárraga con presiones en la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y con el proceso judicial que recientemente enfrentó el director de la UNP.

