Augusto Rodríguez señala a minjusticia de irregularidades en la SAE y tráfico de influencias

La Fiscalía retiró este lunes la solicitud de imputación que presentó horas antes contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por prevaricato por omisión en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido en agosto pasado, dos meses después del atentado del que fue víctima en Bogotá.

El organismo detalló en un comunicado que cambió su decisión de imputarlo, anunciada este mismo lunes, porque la solicitud fue hecha por un fiscal de Administración Pública de Bogotá que no tenía competencia para hacerla.

"Luego de advertir la competencia integral del Grupo de Tareas Especiales creado para investigar el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá retiró la solicitud de imputación por presunto prevaricato por omisión contra el director", agregó la información.

En diálogo con Mañanas Blu, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, lanzó graves señalamientos contra el ministro de Justicia encargado y jefe de la oficina de transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga.



Rodríguez sugirió que existe un trasfondo de posibles irregularidades y tráfico de influencias que vinculan a Idárraga con presiones en la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y con el proceso judicial que recientemente enfrentó el director de la UNP.



Presiones en la SAE y cuestionamientos éticos

Rodríguez afirmó haber informado al presidente Gustavo Petro sobre situaciones relacionadas con Idárraga que, a su juicio, no se alinean con la ética gubernamental.

El director de la UNP mencionó específicamente la existencia de "presiones" ejercidas por Idárraga en la SAE, señalando que sería necesario investigar su gestión frente a dicha entidad. "Conozco cosas del señor Idárraga que me hacen pensar que no están en la línea correcta, en la línea ética correcta, y por lo tanto se las hago saber al presidente", declaró Rodríguez.



Hipótesis de tráfico de influencias en la Fiscalía

El director de la UNP vinculó estas tensiones internas con la reciente imputación de cargos en su contra —retirada posteriormente— por supuestas omisiones en la seguridad del asesinado senador Miguel Uribe Turbay.

Según Rodríguez, una de sus hipótesis es que el ministro Idárraga pudo haber utilizado su influencia, a través de su esposa, quien ocupa un alto cargo en el área jurídica de la Fiscalía, para promover dicha imputación como una forma de retaliación. Rodríguez cuestionó la celeridad de una imputación sin haber sido escuchado previamente en interrogatorio, calificando la situación como "algo raro".



El caso Miguel Uribe Turbay y el vacío normativo

Respecto a la seguridad de Miguel Uribe Turbay, Rodríguez sostuvo que la UNP cumplió con los manuales y convenios establecidos con el Congreso. Argumentó que, al momento de los hechos, Uribe ostentaba la calidad de "precandidato", una figura que, según el funcionario, no existía en el lenguaje electoral ni en los decretos de protección del Estado en ese entonces.

Rodríguez enfatizó que las solicitudes de refuerzo no llegaron formalmente a la UNP y que la protección de precandidatos solo se reglamentó mediante una modificación del Ministerio del Interior tras el magnicidio.