Cambio Radical entutela al CNE por decisión que permitió a Temístocles Ortega actuar en el Congreso

El partido Cambio Radical interpuso una tutela contra el Consejo Nacional Electoral tras una medida cautelar que le permitió a Temístocles Ortega actuar en el Congreso a pesar de que el senador había sido sancionado por su partido, sin voz ni voto, por no haber rechazado la consulta popular propuesta por el Gobierno Petro.

"El partido Cambio Radical interpuso una acción de tutela contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) para proteger sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, petición e igualdad, que considera vulnerados por actuaciones irregulares dentro de varios procesos que involucran a la colectividad, entre ellos el relacionado con la impugnación presentada por el senador Temístocles Ortega Narváez”, señaló el partido.

Desde Cambio Radical aseguran que lo que buscan con la tutela es suspender la media cautelar adoptada por la magistrada Fabiola Márquez Grisales y que se ordene al CNE respetar los procedimientos legales y reglamentarios sobre recusaciones.

“La tutela busca garantizar la imparcialidad y el cumplimiento estricto del reglamento que regula el trámite de recusaciones e impedimentos de los magistrados del CNE. En este caso, la magistrada Fabiola Márquez Grisales ha tomado decisiones en procesos en los que fue recusada, sin suspender el trámite ni permitir que la Sala Plena resuelva de fondo la recusación, como exige el reglamento de la corporación”, señaló Cambio Radical.

