Aranceles de Ecuador
Rafael Tudares
Santa Fe, supercampeón
Salario congresistas

Chuzadas del DAS: Bernardo Moreno deberá pagar millonaria indemnización de $354 millones

Chuzadas del DAS: Bernardo Moreno deberá pagar millonaria indemnización de $354 millones

El Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable a Bernardo Moreno, exdirector del Dapre durante el Gobierno de Álvaro Uribe, quien deberá pagar 354 millones de pesos de la indemnización por los seguimientos e interceptaciones ilegales a un exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.

