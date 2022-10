Colombiano está preso en México solo por llevar semillas secas de amapola para cocinar

El colombiano Javier Alfonso Jauregui ha estado preso 80 días en México por llevar una libra de semillas de amapola desde Colombia. Según la madre del colombiano, María Eugenia Rodríguez, el hombre no tenía conocimiento que este producto era ilegal en ese país. Además, aclaró, que la intención de llevarlas fue porque quería cocinar con ellas junto a sus hijos, que actualmente residen en ese lugar.

En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, María Eugenia Rodríguez, madre de un colombiano que está preso en México por las semillas secas de amapola, pidió ayuda del Gobierno Colombiano para resolver la situación judicial que vive su hijo en México.

Publicidad

“Él llevaba una libra de semillas de amapola, las compró en un sitio tiene y tiene su respectiva factura. Cuando llega a México, le dicen que eso es ilegal, que no está permitido en ese país y duró más de 15 días sin comunicarse. Lo que pasa es que a esas semillas les han hecho un montón de trabas en el país, ya que es legal en Colombia, pero allá no, y el juez no acepta esa esa respuesta, él dice que es un delito y, mejor dicho, nadie lo saca de ahí”, dijo.

Según Rodríguez, ha tratado de buscar ayuda en el consulados de Colombia para que apoyen a su hijo y la dura situación que vive en México.

“Estoy pidiendo auxilio, la verdad estoy buscando alguien que nos ayude, sobre todo el Consulado de Colombia, que tenga un apoyo más fuerte a los colombianos que estén en esta situación en los países extranjeros”, aseveró.

Además, Rodríguez argumenta que en las respuestas de los consulados no le han podido dar solución e, incluso, manifiesta que le advirtieron que las leyes en México son muy complicadas, por lo que sacar a Javier Alfonso Jauregui, sería muy complicado.

Publicidad

“Yo me he comunicado por correo electrónico pidiéndoles una llamada para poder hablar con ellos. He hablado con Grecia, que es la persona que me atendió, ella me dijo que no podían intervenir en las audiencias, que las leyes de México sin muy duras y que no podían ir a las audiencias. Me parece increíble que el Gobierno Colombiano no apoye a sus ciudadanos en estos casos”, dijo.

Actualmente, María Eugenia Rodríguez, está pidiendo ayuda por la difícil situación que está viviendo su hijo, ya que desde Colombia no lo han podido ayudar.

Publicidad

“A mí no me han aclarado exactamente lo que pasa, simplemente en el en el expediente dice que está haciendo juzgado porque es un crimen introducir esa semilla al país, es un delito contra la salud”, recalcó.

Escuche el caso completo del Colombiano preso por llevar semillas de amapola:

Le puede interesar: