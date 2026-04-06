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Blu Radio  / Judicial  / Condenan a 7 años de prisión a patrullero del antiguo Esmad por disparo que dejó sin un ojo a joven

Condenan a 7 años de prisión a patrullero del antiguo Esmad por disparo que dejó sin un ojo a joven

La decisión reconoce que el uniformado incurrió en lesiones personales con perturbación funcional al accionar un arma menos letal de forma directa contra la joven.

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