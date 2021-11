Defensa de Mattos acudirá a instancias internacionales y dice que no se negaron a atención médica

BLU Radio habló con la defensa de Carlos Mattos , el abogado Iván Cancino, quien se refirió al auto de extradición en el que la Agencia Nacional Española menciona que confían en que se respete el proceso de extradición.

Sin embargo, Cancino dice que lo que han visto es que no lo van a respetar porque la audiencia nacional condiciona una de las extradiciones a que solo sea juzgado por dos delitos.

“Aquí insisten en juzgarlo por cuatro. Entonces, obviamente, eso nos va a dar toda la vía para acudir a instancias internacionales y en un futuro no muy lejano, que el Estado colombiano responda por esas violaciones”.

También habló sobre la versión en la que se aseguraba que el empresario colombiano no quiso recibir atención médica la noche del 17 de noviembre, por parte de Medicina Legal, a lo que respondió que no es cierto, pues él como su abogado, pidieron que lo valorara un psiquiatra por las condiciones en las que se encontraba.

“Y si ustedes miran la audiencia, yo le tuve que quitar el sonido porque Carlos estaba perdido hablando de muchas cosas, llorando desesperado. Así que, obviamente, él no puso atención a su audiencia a pesar de que se le advirtió al señor juez; no hicieron el llamado o al psiquiatra. Así que no es que él no haya dejado, es que Medicina Legal no quiso atender las peticiones de la defensa, que eso es muy diferente”, explicó.

Iván Cancino insistió en que en las próximas horas van a insistir en pedir casa por cárcel para Carlos Mattos.

