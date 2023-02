En libertad Alejandro Montenegro, agresor de Daniel Cataño en estadio de Ibagué

Quedó en libertad Alejandro Montenegro , el hombre que entró al estadio Murillo Toro de Ibagué, antes de iniciar el partido entre Tolima y Millonarios, y agredió por la espalda al jugador Daniel Cataño . Estuvo detenido menos de 24 horas.

Según conoció Blu Radio, Montenegro, pese a su libertad, aún deberá responder por su ataque al jugador de Millonarios, por lo que tendrá que asistir a una audiencia de conciliación con Cataño en los próximos días.

Asimismo, se conoció que a Daniel Cataño, futbolista que antes de llegar al azul jugó en el Deportes Tolima, Medicina Legal le dio 10 días de incapacidad “sin secuelas medicolegales”.

Alejandro Montenegro se disculpa tras agredir a Daniel Cataño

Publicidad

Luego de pasar una noche en los calabozos de la Fiscalía en Ibagué, Alejandro Montenegro se disculpó por su agresión a Cataño e hizo un llamado al “vivir el fútbol en paz”, pues un error como el de él “no puede parar un partido”.

"Hoy me presento ante ustedes a pedir disculpas. De pronto me dejé llevar por las emociones que se viven en un estadio de fútbol; son emociones que no son correctas porque no podemos permitir que el fútbol se vuelva violencia y tenemos que vivir el fútbol en paz”, dijo.

Además, en el video divulgado en las redes sociales también señaló: “Un llamado a la hinchada y jugadores a entender que las provocaciones de un lado y del otro terminan de mala manera y dañan lo que es un deporte en el que asisten niños y personas mayores. Creo que un error mío no puede parar un partido y más cuando había las condiciones para que el partido se jugara, y son las consecuencias de los malos actos".

⚠️ #ATENCIÓN



Alejandro Montenegro, hincha de DEPORTES TOLIMA que agredió al jugador de Millonarios (@MillosFCoficial), Daniel Cataño (@danielcatano20), presentó disculpas por su proceder. Sería sancionado con 20 salarios mensuales y tres años de sanción sin ir a los estadios. pic.twitter.com/gn4fulDLzj — El Rincón del Vinotinto (@rinconvinotinto) February 13, 2023

Publicidad

Pero Montenegro no es el único que debe responder por este caso. La Alcaldía de Ibagué, según informó el secretario de Gobierno de esa ciudad, Milton Restrepo, citará a Daniel Cataño a rendir descargos en medio de un proceso sancionatorio en su contra por también agredir al hincha del Tolima.

@Alcaldiaibague citará al Jugador @danielcatano20 del club @MillosFCoficial , a rendir descargos dentro del proceso administrativo sancionatorio qué se le adelantara por la agresión a un hincha del @deportestolima1 , de conformidad con el Art. 15 de la Ley 1445 de 2011. pic.twitter.com/ulQ7xPvQ1X — Milton Restrepo Ruiz (@Miltonrestrepo) February 13, 2023

Es de señalar que por este repudiable caso no se disputó el partido entre Tolima y Millonarios, equipos que ahora deberán ‘disputar los tres puntos en el escritorio’.

Puede ver: