Familiares y amigos de Elizabeth Castaño, joven de 21 años asesinada en Risaralda, claman justicia

Familiares y amigos de Elizabeth Castaño Agudelo, joven de 21 años asesinada en Dosquebradas, protestaron en las últimas horas en Pereira y exigieron resultados en las investigaciones.

El sospechoso del asesinato, un hombre venezolano identificado como Emiliano Medina, es señalado de haber entrado con la víctima en el hotel La Cascada de Dosquebradas, donde fue encontrado el cuerpo sin vida con signos de violencia.

Según trabajadores del establecimiento, Medina abandonó en la mañana del viernes 25 de marzo con la excusa de buscar comida, pero no volvió. Posteriormente, en la habitación se encontró el cadáver.

Según fuentes forenses, el cuerpo presentaba varios golpes y al parecer la joven fue asfixiada con un objeto hallado en su tracto respiratorio.

Medina, quien fue detenido 72 horas después, negó haber cometido el crimen y aseguró temer por su vida por publicaciones en redes sociales que lo señalaban de los hechos.

El sospechoso fue enviado a un centro penitenciario mientras avanzan las investigaciones.

Emiliano Medina prestaba servicios de vigilancia en discotecas del sector de la Badea, según integrantes del gremio de establecimientos nocturnos.

