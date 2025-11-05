Fuerte regaño a fiscal y reserva parcial: imputación contra Juan Suárez por muerte de Jaime Moreno

El juez 37 con función de control de garantías de Bogotá avaló la imputación contra Juan Carlos Suárez por el delito de homicidio agravado en el caso del asesinato del joven de la Universidad de los Andes, Jaime Moreno. El delito contempla una pena que va de 480 a 600 meses de prisión, es decir, entre 40 y 50 años de cárcel.

La Fiscalía le imputó el delito por su presunta participación en el asesinato del joven universitario ocurrido en la madrugada del 31 de octubre en la localidad de Chapinero, Bogotá. De acuerdo con el material probatorio, Suárez Ortiz, quien fue capturado momentos después del crimen, habría participado directamente en la agresión que causó la muerte del estudiante. Sin embargo, el hombre de 27 años no aceptó cargos.

¿Qué pasó en la audiencia?

Al inicio de esta diligencia, el juez decidió que el proceso tendrá reserva parcial para fotos del cuerpo de la víctima, grabaciones e identificación de testigos, luego de que la Fiscalía hizo una solicitud total y las víctimas directas una parcial.

El padre de Jaime Moreno hizo la solicitud para que “los testigos y el material que sea prueba, sea fundamental en su reserva, para poder garantizar y que no mancille más nuestro dolor”.



La fiscal inició la argumentación de la imputación, destacando que en los videos de cámaras de seguridad, el procesado aparece con el rostro pintado de rojo y negro, sin camisa y con un pantalón oscuro, acompañado por otro joven, ahora prófugo, que también habría golpeado a la víctima.

“Fue quien propinó un puño en la espalda. Lo golpeó de tal manera que la víctima cayó en el piso. De la misma manera, hubo otra persona que estaba con Juan Carlos Suárez, quien también fue un agresor que estaba en el lugar y, posteriormente, realizando este acompañamiento de esta misma actividad, emprendió la huida”, describió, refiriéndose a la compañía del joven vendedor informal que portaba orejas y camisa negra.

En la explicación de los hechos, el ente acusador aseguró que Suárez atacó a Moreno con “patadas en su cara y en su cuerpo, mientras la señora Paola Fernández, que está de disfraz azul, lo motivaba para que él siguiera realizando esta actividad (...) La víctima, que permanecía en el suelo, botaba sangre por la nariz y boca y se ahogaba en su propia sangre”, refirió la fiscal, asegurando que los vinculados generaron que la víctima quedara en estado completo de vulnerabilidad.

Sin embargo, hubo varias interrupciones de los representantes legales, del Ministerio Público y del juez, debido a que alertaron confusión en la argumentación y falta de conocimiento sobre la motivación del delito.

Por esta razón, el juez solicitó a la fiscal volver a explicar en varias ocasiones la definición de la imputación: “Hacer una suposición de los motivos por los cuales se procedió a estos hechos, pero, sin embargo, no tiene establecidos cuáles fueron los móviles para la acción”.

A pesar de esta confusión y de que todavía no se conoce el motivo real de la pelea, el juez avaló la imputación y mañana se tomará una decisión sobre la medida de aseguramiento en contra de Juan Carlos Suárez.