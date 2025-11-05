En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Jaime Esteban Moreno
Zohran Mamdani
Palacio de Justicia
Ataques a 'narcolanchas'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Fuerte regaño a fiscal y reserva parcial: imputación contra Juan Suárez por muerte de Jaime Moreno

Fuerte regaño a fiscal y reserva parcial: imputación contra Juan Suárez por muerte de Jaime Moreno

En la diligencia judicial del caso del asesinato de Jaime Moreno, el juez del caso tuvo que interrumpir y hacer un fuerte llamado de atención a la delegada de la Fiscalía.

hasta 50 años de cárcel pagaría presunto asesino de Jaime Esteban Moreno
hasta 50 años de cárcel pagaría presunto asesino de Jaime Esteban Moreno
Foto: captura - redes
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 5 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad